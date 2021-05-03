İspanya’da salgının başından bu yana ilk 'boğa güreşi' yapıldı

İspanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 15 aydır ara verilen boğa güreşleri yeniden başladı.

İHA - Anadolu Ajansı 03.05.2021 - 10:16

İspanya’da salgının başından bu yana ilk 'boğa güreşi' yapıldı

Madrid'deki 23 bin kişilik La Ventas arenasında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yüzde 25 kapasiteyle sadece 6 bin kişi alınarak salgın döneminde ilk boğa güreşi organizasyonu gerçekleştirildi.

Kısa sürede biletlerin tükendiği boğa güreşini izlemeye gelenler, Covid-19 önlemleri kapsamında ateşleri ölçülerek yarım saat arayla gruplar halinde arenaya alındı.

Sosyal mesafe kuralına göre oturtulan ve FFP2 tipi maske takmaları zorunlu olan İspanyollar, yeniden boğa güreşi izlemekten memnun olduklarını söyledi.

İspanya'da Covid-19 öncesi son boğa güreşi Şubat 2020'de Madrid'in Valdemorillo arenasında organize edilmişti.

Sol koalisyon hükümeti ve Sağlık Bakanlığı, kalabalık etkinliklerin yapılmamasını tavsiye etse de Madrid'deki sağ görüşlü yerel yönetim, önlemleri gevşeterek boğa güreşine izin vermişti.

SAN FERMİN FESTİVALİ ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ İPTAL EDİLMİŞTİ

İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona kentinde boğa koşularıyla tanınan dünyaca ünlü San Fermin Festivali, corona virüs salgını nedeniyle üst üste ikinci kez iptal edilmişti.

Belediye Başkanı Enrique Maya yaptığı açıklamada, festivalin iptal edildiğini duyurmuş, şehirdeki mevcut sağlık durumunun bu yıl da festivalin yapılmasını imkansız kıldığını açıklamıştı.

Her yıl geleneksel olarak 6-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen festivalde, boğa koşularının dışında çok sayıda müzik ve kültür etkinliği yapılıyor. Festivale yaklaşık 1 milyon turist katılıyor.

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