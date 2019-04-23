RTVE'nin Madrid'deki stüdyosundan canlı yayınlanan tartışmaya, Başbakan ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) lideri Pablo Casado, merkez sağ görüşlü Vatandaşlar (C's) partisinin lideri Albert Rivera ve aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakının lideri Pablo Iglesias katıldı.



Liderlerin seçim tartışmasında Katalonya sorunu, vergilerle ilgili vaatler ve seçim sonrası siyasi partiler arasında koalisyon olasılıkları öne çıkan konular oldu.



Katalonya sorunuyla ilgili özellikle Casado ve Rivera tarafından "ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin karşısında diz çökmekle ve İspanya'ya ihanet etmekle" suçlanan Başbakan Sanchez, "Buradaki 4 partinin lideri de Katalonya'nın bağımsız olmayacağını biliyor" dedi.



"Katalonya'da sorun bağımsızlık değil, birlikte yaşamak" görüşünü savunan Sanchez, "Sosyalistlerin olduğu bir hükümette asla bağımsız bir Katalonya olmayacak" diye ekledi.



C's lideri Rivera ise Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra ile Başbakan Sanchez'in birlikte çekilmiş fotoğrafını konuşma kürsüsünün üzerine koyarak, seçimlerden sonra Sanchez'in bir kez daha başbakan olması halinde, tutuklu yargılanan Katalan siyasi liderler hakkında "af kararı çıkaracağı" iddiasını sık sık tekrarladı.



PP lideri Casado, Katalonya sorununun İspanya'nın birliğini tehlikeye sokan bir boyuta geldiğini iddia ederken, Unidas Podemos lideri Iglesias ise çözümün "anayasayı uygulamaya şartlanmadan sadece diyalog, diyalog ve diyalog" olduğunu ifade etti.



Televizyondaki siyasi tartışmada, ekonomik sorunlarla mücadele başlığında en çok öne çıkan konu ise vergilerle ilgili vaatler oldu. Casado, Rivera ve Iglesias seçimleri kazanmaları halinde vergi indirimi vaat etti.



Diğer yandan 1,5 saat süren seçim tartışmasında siyasi liderlerin, dış politika, Brexit, Avrupa Birliği (AB), göçmen, çevre ve aşırı sağın yükselişi sorunlarıyla ilgili hiçbir şey söylememesi dikkati çekti.



AŞIRI SAĞCI VOX PARTİSİ LİDERİ ÇAĞRILMADI



Bu arada, İspanya'da ilk defa seçimlere katılacak aşırı sağ görüşlü Vox partisinin lideri Santiago Abascal ise Merkez Seçim Kurulu'nun karşı çıkmasından dolayı televizyondaki tartışmalara davet edilmedi. Merkez Seçim Kurulu'nun kararındaki gerekçe, Vox'un, büyük siyasi partilerin televizyondaki siyasi tartışmalarına katılacak bir oy oranına sahip olmaması olarak açıklandı.



İSPANYA'DA SON 4 YILDA ÜÇÜNCÜ GENEL SEÇİM



Demokrasi tarihinin en karışık genel seçimine giden İspanya'da açıklanan anketlere göre, kararsızların oranı yüzde 41 olarak gösteriliyor. Son 4 yılda üçüncü kez genel seçime giden İspanya'da bu seçimlerin ardından da istikrarlı bir hükümet beklenmiyor.



Anketler, 28 Nisan'daki seçimlerden sonra hiçbir siyasi partinin tek başına iktidara gelme olasılığı olmadığını gösterirken, seçimlerden PSOE'nin 1. parti olarak çıkacağı ancak ne sol (PSOE ve Unidas Podemos) ne de sağ bloğun (PP, C's ve Vox) ülkeyi yönetmeye yetecek meclis çoğunluğunu yakalayacağı öngörüsünde bulunuluyor.



Ülke basınında sıkça yazılan olası bir PSOE-C's koalisyonu ihtimaline ise şimdiye kadar yaptığı tüm açıklamalarda C's lideri Rivera karşı çıkıyor.



Sanchez, Casado, Rivera ve Iglesias seçim öncesi ikinci ve son televizyon tartışmasını bu akşam Antena 3 ve La Sexta adlı özel televizyon kanallarının ortak yayınında yapacak.

