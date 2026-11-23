İspanya'da seçimlere beş kala. Başbakan Sanchez güvenoyu arıyor
23.11.2026 17:06
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, muhafazakar Halk Partisinin önde göründüğü pazar günkü erken genel seçimde sekiz yıllık iktidarını korumaya çalışıyor.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, merkez sağ ve aşırı sağ muhalefetin kazanacağı öngörülen pazar günkü erken genel seçimde sekiz yıllık başbakanlık görevini korumak için seçmen karşısına çıkıyor.
General Francisco Franco diktatörlüğünün sona erdiği 1975 yılından bu yana ilk kez aşırı sağın hükümete girme şansına sahip olduğu oylamada seçmenin tercihini hangi başlıklar belirliyor?
KONUT KRİZİ SEÇİMİ ÖNE ÇEKTİ
İspanya'da yıllardır büyüyen konut sorunu, başkent Madrid'de 87 yaşındaki emekli bir vatandaşın evinden tahliye edilmesinin ülke genelinde protestolara yol açmasının ardından tartışmaların merkezine yerleşti.
Aktivistler ve analistler; sosyal konut yetersizliğini, kısa süreli turistik kiralamaların yaygınlaşmasını, büyük yatırım fonlarının spekülasyonlarını ve yetersiz inşaat faaliyetlerini bu sorunun etkenleri arasında sıralıyor.
Sanchez, merkez sağ ve aşırı sağcı muhalefetin söz konusu protestolar üzerine azınlık koalisyonunun sunduğu konut düzenlemelerini reddetmesinin ardından normalde 2027'de yapılması planlanan seçimi erkene aldı.
54 yaşındaki Sosyalist lider Sanchez bu hoşnutsuzluğu siyasi avantaja çevirmeye çalışırken, süreç içinde tahliyelere karşı korumaları artıran ve büyük fonların mülk edinmesini sınırlandıran düzenlemeler yürürlüğe girdi.
Muhalefet ise Sanchez'i görev süresi boyunca konut sorununu iyileştirememekle suçluyor.
Başkent Madrid'de 87 yaşındaki emekli bir vatandaşın evinden tahliye edilmesi, ülke genelinde protestolara yol açmıştı.
TREN KAZALARI KAMUOYUNDA ÖFKEYİ KÖRÜKLEDİ
Uzun yıllardır ülkenin “gurur kaynağı” olarak görülen ve Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci ağı olan İspanya'nın yüksek hızlı tren sistemi, bu yıl yaşanan iki ölümlü çarpışmanın ardından güvenlik şüpheleriyle gündemde.
Ocak ayında ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde meydana gelen kazada 46 kişi hayatını kaybetti, geçen ay Madrid'in güneyinde yaşanan ikinci kazada ise 74 kişi öldü.
Demiryolu yönetimi nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Sanchez, seçim gününe haftalar kala mücadeleci müttefiki Ulaştırma Bakanı Oscar Puente'nin istifa etmesiyle siyasi bir kayıp yaşadı.
Geçen ay Madrid'in güneyinde yaşanan tren kazasında 74 kişi öldü.
GÖÇ KRİZİ DE TARTIŞMA BAŞLIKLARI ARASINDA
Temmuz ayı sonunda da komşu Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya on binlerce göçmenin girmesi insani ve siyasi bir kriz yarattı.
Yüzlerce göçmenin haftalarca derme çatma kamplarda yaşaması, yaklaşık 80 bin nüfuslu küçük kentte düzenli protestolar düzenleyen ve hükümeti kendilerini yüzüstü bırakmakla suçlayan yerel halkla gerilimi artırdı.
Göç politikalarında ılımlı profile sahip olan Sanchez, kitlesel girişi önleyemediği ve krizin aylarca sürmesi nedeniyle eleştirildi ancak göçmenlerin çoğunun Fas'a dönmesiyle bölgedeki durum yatıştı.
Analistler, göçmen akınını "istila" olarak nitelendiren ve daha katı göç politikalarını programının merkezine koyan aşırı sağcı Vox partisinin bu krizden kazançlı çıktığını değerlendiriyor.
Batı Afrika'dan Kanarya Adaları'na uzanan göç güzergahında son haftalarda yaşanan varış artışı da kaygı yarattı.
Ekim ayından bu yana Atlantik takımadalarına ulaşan 17 bini aşkın kişi, 2025 yılının tamamında kaydedilen 17 bin 788 varış sayısına neredeyse ulaştı.
Temmuz ayı sonunda komşu Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya on binlerce göçmenin girmesi insani ve siyasi bir kriz yarattı.
YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI HÜKÜMETİ ZORLUYOR
2018 yılında İspanya siyasetini temizleme vaadiyle iktidara gelen Sanchez, yakın çevresini ve önde gelen Sosyalist isimleri etkileyen yolsuzluk davalarıyla karşı karşıya.
Eşi Begona Gomez zimmete para geçirme ve nüfuz ticareti suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken, eski sağ kolu Jose Luis Abalos yolsuzluk suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Sanchez'in akıl hocası olarak bilinen eski Sosyalist Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero hakkında da bir hava yolu şirketinin kurtarılması sürecindeki usulsüzlük iddialarındaki rolü nedeniyle soruşturma yürütülüyor.
Sanchez ise hem eşinin ve Zapatero'nun masumiyetini savunuyor hem de lideri olduğu Sosyalist partiye yasa dışı finansman sağlandığı yönündeki iddiaları reddediyor.
Parlamentodaki en büyük üçüncü güç olan Vox, koalisyon görüşmelerinde kilit aktör konumuna gelerek PP'den taviz talep edebilir.
KOALİSYON ARİTMETİĞİ AŞIRI SAĞI "VAZGEÇİLMEZ" KILIYOR
Ana muhalefetteki muhafazakar Halk Partisi (PP) anketlerin çoğunda ilk sırada yer alsa da tek başına çoğunluğu sağlayamayacağı öngörülüyor.
Parlamentodaki en büyük üçüncü güç olan Vox, son bölgesel seçimlerin ardından yaşanan senaryoya benzer biçimde olası koalisyon görüşmelerinde kilit aktör konumuna gelerek PP'den taviz talep edebilir.
PP lideri Alberto Nunez Feijoo hedefinin tek başına iktidar olmak olduğunu vurgulamakla birlikte Vox ile görüşme kapısını açık bırakıyor.
Sanchez'in ise yeniden hükümet kurabilmesi için anketlerde oyları gerileyen çeşitli küçük sol partilerle ittifaklarını yenilemesi gerekiyor.