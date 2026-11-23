GÖÇ KRİZİ DE TARTIŞMA BAŞLIKLARI ARASINDA

Temmuz ayı sonunda da komşu Fas'tan İspanya 'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya on binlerce göçmenin girmesi insani ve siyasi bir kriz yarattı.

Yüzlerce göçmenin haftalarca derme çatma kamplarda yaşaması, yaklaşık 80 bin nüfuslu küçük kentte düzenli protestolar düzenleyen ve hükümeti kendilerini yüzüstü bırakmakla suçlayan yerel halkla gerilimi artırdı.

Göç politikalarında ılımlı profile sahip olan Sanchez, kitlesel girişi önleyemediği ve krizin aylarca sürmesi nedeniyle eleştirildi ancak göçmenlerin çoğunun Fas'a dönmesiyle bölgedeki durum yatıştı.

Analistler, göçmen akınını "istila" olarak nitelendiren ve daha katı göç politikalarını programının merkezine koyan aşırı sağcı Vox partisinin bu krizden kazançlı çıktığını değerlendiriyor.

Batı Afrika'dan Kanarya Adaları'na uzanan göç güzergahında son haftalarda yaşanan varış artışı da kaygı yarattı.

Ekim ayından bu yana Atlantik takımadalarına ulaşan 17 bini aşkın kişi, 2025 yılının tamamında kaydedilen 17 bin 788 varış sayısına neredeyse ulaştı.