İspanya'da sıcaktan ölümlerde rekor. Bir ayda 101 can kaybı

İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; mayıs ayındaki 101 can kaybının, kayıtların tutulmaya başladığı 2015'ten bu yana en yüksek can kaybı olduğu belirtildi.

Bu ölü sayısının ortalamanın 3,6 katı üstü olduğu kaydedildi.

İspanya Meteoroloji Ajansı, mayıs ayı sonunda özellikle ülkenin kuzeyindeki pek çok kentte sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı.

Haziran, temmuz ve ağustos aylarında özellikle ülkenin kuzeyinde, Akdeniz kıyılarında ve Balear Adaları'nda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İspanya'da 2022 yılında 4 bin 789 kişi hayatını kaybetmiş, bu ülke rekoru olarak kayıtlara geçmişti.