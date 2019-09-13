İspanya'nın Valencia and Murcia kentlerinde etkili olan şiddetli yağmur büyük hasara neden oldu. Araçlar sele kapılırken, ağaçlar devrildi, evler su altında kaldı.
Güneydoğu bölgelerinde kırmızı alarm verildi. Yüzlerce kişi selin etkili olduğu bölgelerden tahliye edildi.
Yağış nedeniyle 2 havalimanı ulaşıma kapatıldı, tren seferleri de iptal edildi.
İçinde bulundukları aracın, selde sürüklenmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer risk altındaki bölgelerde bulunanan vatandaşlara araç kullanmamaları ve evde kalmaları için çağrıda bulundu.
İspanya'da şiddetli yağışlar en az 3 can aldı
NTV HaberDünya
İspanya’nın güneyinde 2 gündür devam eden şiddetli yağış sele neden oldu. En az 3 kişi hayatını kaybetti.
İspanya'nın Valencia and Murcia kentlerinde etkili olan şiddetli yağmur büyük hasara neden oldu. Araçlar sele kapılırken, ağaçlar devrildi, evler su altında kaldı.