İspanya’da silahlı saldırı. İki kişi öldü, ikisi çocuk dört yaralı
19.05.2026 09:14
Olayın ardından bölgeye çok sayıda Guardia Civil ekibi sevk edildi.
İspanya’da gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, aralarında iki çocuğun da bulunduğu dört kişi ağır yaralandı.
İspanya’nın Almeria kentinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi, dört kişi de ağır yaralandı. Kaçan saldırgan yetkililer tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
İK ÇOCUK AĞIR YARALANDI
Silahlı saldırıda yaralanan dört kişi arasında iki çocuğun da bulunduğu belirtildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Soruşturmaya yakın kaynaklar, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kişinin erkek olduğunu ve olay sonrası kaçtığını bildirdi. Şüphelinin vurulan kişilerle olduğu ifade edildi.
ÖZEL BİRLİKLER SEVK EDİLDİ
Olayın ardından bölgeye çok sayıda Guardia Civil ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri arasında Hızlı Müdahale Grubu üyelerinin de yer aldığı aktarıldı. Yetkililer başlatılan operasyonda saldırganın yakalandığını duyurdu.