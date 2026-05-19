İspanya’da silahlı saldırı. İki kişi öldü, ikisi çocuk dört yaralı

İspanya ’nın Almeria kentinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi, dört kişi de ağır yaralandı. Kaçan saldırgan yetkililer tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

İK ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Silahlı saldırıda yaralanan dört kişi arasında iki çocuğun da bulunduğu belirtildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Soruşturmaya yakın kaynaklar, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kişinin erkek olduğunu ve olay sonrası kaçtığını bildirdi. Şüphelinin vurulan kişilerle olduğu ifade edildi.

ÖZEL BİRLİKLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından bölgeye çok sayıda Guardia Civil ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri arasında Hızlı Müdahale Grubu üyelerinin de yer aldığı aktarıldı. Yetkililer başlatılan operasyonda saldırganın yakalandığını duyurdu.