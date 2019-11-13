İspanya'da sol koalisyon girişimine aşırı sağdan tepki

Vox Partisi lideri Santiago Abascal, mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Unidas Podemos koalisyonu, İspanya'yı yoksulluğun ve eşitsizliğin arttığı Chavez'in Venezuelası gibi yapar" dedi.



Abascal, PSOE ve Unidas Podemos'un 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerde anlaşamaması nedeniyle İspanya'nın 10 Kasım'da bir kez daha sandığa gittiğini savundu.



PSOE lideri Pedro Sanchez'in seçim kampanyası boyunca "Podemos ile anlaşmayacağız" deyip, seçimden 48 saat sonra bu partiyle koalisyon anlaşması imzaladığını kaydeden Abascal, "Sanchez'in birazcık gururu olsa istifa etmesi ve İspanyolları kandırdığı için siyasi hayatını sonlandırması gerekirdi" ifadesini kullandı.



Abascal, sol koalisyonun, seçim öncesi ve sonrası siyasi tavrının "dolandırıcılık" olduğunu ileri sürerek, bu ortaklığın "İspanya'da orta ve işçi sınıfını ortadan kaldıracağını, yurttaşlar arasında nefreti artıracağını, anayasal düzeni yıkacağını ve monarşiyi meşrusuzlaştıracağını" savundu.



VOX MİLLETVEKİLİ SAYISINI 24'TEN 52'YE ÇIKARDI



İspanyol siyasetinde bir yıllık geçmişi olan ve özellikle Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerden siyasi çıkar sağlayan aşırı sağcı Vox Partisi, katıldığı ikinci genel seçimde oylarını 2 kattan fazla artırarak, milletvekili sayısını 24'ten 52'ye çıkardı.



İspanya'da 10 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerden birinci çıkan PSOE'nin lideri Sanchez, 28 Nisan'daki seçimlerin ardından 5 aylık müzakere süresinde uzlaşma sağlayamadığı Unidas Podemos lideri Pablo İglesias ile 48 saatte anlaşma sağlamıştı.



Sanchez ve İglesias arasındaki anlaşma, hükümet kurulması için yeterli meclis çoğunluğunu sağlamazken; diğer siyasi partileri ikna etmek için 2 siyasi liderin önünde yaklaşık bir aylık süre bulunuyor.

