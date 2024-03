İspanya'da tahtadan dev güvercinler Gazze ve Ukrayna'da barış için yakıldı

Valensiya kentinde 1-19 Mart'ta düzenlenen, en az 250 yıllık bir geçmişe sahip olan La Fallas festivalinin sembolü dev kuklalar arasında bu yılki ana figür barışı sembolize etmek için güvercinlere ayrıldı.



Valensiya'nın tanınmış sokak sanatçılarından Escif'in tasarladığı ve ahşap oyma sanatçısı Pere Baenas ile birlikte inşa ettiği "İki güvercin, bir zeytin dalı" adı verilen 20 metre uzunluğunda ve 30 metre çapındaki iki güvercinden ve ağızlarında tuttukları zeytin dalından oluşan dev tahta kuklalar, İsrail'in saldırıları altında kalan Gazze ve Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna için barış çağrısı amacıyla kullanıldı.



Eseriyle ilgili basına bilgi veren Escif, "Sanat bizi gerçeğe yaklaştıran bir kurgudur. Las Fallas, kültür ve şenliktir ama aynı zamanda hiciv ve toplumsal eleştiridir." dedi.



Festivalin sembollerinden olan ve her gün özel alanlarda binlerce patlatılan maytap ve fişeğe atıfta bulunan Escif, "Bu maytapların çıkardığı ateş ve patlama sesi, her gün binlerce insanı yerlerinden eden savaşlardan birini temsil ediyor olabilir. Gösterinin sosyal eleştiriye dönüştüğü yerlerden biri de Las Fallas'tır. Buradaki kuklalar, toplum olarak bakmamayı tercih ettiğimiz rahatsız edici gerçekleri yansıtma kararlılığını yeniden kazanmamızı sağlar." şeklinde konuştu.



Diğer yandan her yıl binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kuzey Afrika'dan İspanya'ya doğru düzensiz göç sorununu da Las Fallas'a taşıyan Escif, Melilla ve Ceuta kentlerindeki Fas-İspanya sınırında yaşanan göçmen dramına atfen, maytapların patlatıldığı özel alanı çevreleyen tel örgülerin üzerine tahtadan yapılmış 4 Afrikalı düzensiz göçmenin kuklasını koydu.



Escif, amacının "kamusal alanların aynı zamanda eleştirme ve düşünme alanı olması üzerine bir diyalog kapısı açmak" olduğunu aktardı.



UNESCO tarafından 2016 yılında Dünya Kültür Mirasi Listesi'ne giren Las Fallas için kentteki ahşap ustaları bir yıl boyunca 700'den fazla dev kukla yaparken, siyaset, sanat, spor dünyasından çok sayıda ünlü kişinin kuklası veya güncel toplumsal sorunları temsil eden konulu kuklalar kentin farklı sokaklarında sergileniyor.



Kışın bitişi ve ilkbaharın gelişinin de kutlandığı Las Fallas'ın son gününde sergilenen kuklalar teker teker yakılırken, belediye meydanına konulan en büyük kuklanın yakılmasıyla festival son buluyor.



İspanya'nın önemli kültürel etkinliklerinden olan Las Fallas'ın Valensiya kentine sağladığı ekonomik katkının 700 milyon avronun üzerinde olduğu belirtiliyor.



Tam olarak bilinmese de yazılı kaynaklara göre geçmişi 1774 yılına kadar dayanan Las Fallas, kökeni Latince "Facula" olan "meşale" anlamını taşıyor.



İspanya'daki tüm kültürel etkinlikler gibi Las Fallas da Katolik dini inancına göre kutsal bir gün olan Aziz Yusuf Günü'ne denk geliyor.