İspanya'da yeni doğan bebeğini satmaya çalışan anne yakalandı

Ülkenin güneyindeki Endülüs özerk hükümetinden yapılan açıklamaya göre, polis, Malaga kentinde hastane ve nüfus müdürlüğü kayıtlarında usulsüzlük ve çelişki tespit etti.

Başlayan soruşturmada ir annenin yeni doğmuş bebeğini 3 bin euroya, çocuk sahibi olamayan bir çifte satmak için anlaştığını ortaya çıktı. Polisin müdahalesiyle bebek satışı gerçekleşmedi. Anne ve satın almak isteyen çifte dava açıldı.

Yeni doğan bebek sosyal yardım kurumunda koruma altına alındı.