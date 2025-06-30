İspanya’da yeni sıcaklık rekoru: Termometreler 46 dereceyi gördü

Avrupa’da etkili olan sıcak hava dalgası İspanya’da da etkisini sürdürüyor. İspanya Ulusal Meteoroloji Müdürlüğü, ülkenin güneyinde hava sıcaklıklarının 46 dereceyi gördüğünü açıkladı. Bu, aynı zamanda haziran ayı için yeni bir rekor anlamına geliyor.



Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Portekiz sınırı yakınlarındaki Huelva’da cumartesi günü yerel saatle 16.40 sıralarında hava sıcaklığı 46 derece olarak kayıtlara geçti. Ülkedeki son haziran ayı sıcaklık rekoru, 1965 yılında 45,2 ile Sevilla’da kayıtlara geçmişti.



“İNGİLTERE’DE HAVA SICAKLIĞI 35 DERECEYİ BULABİLİR”



Öte yandan, aşırı sıcak hava dalgası İspanya’nın yanı sıra İngiltere, Fransa, İtalya, Portekiz ve Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinde de etkisini hissettiriyor.



Sıcaklıkların İngiltere'de 34, Fransa'da 32, İtalya'nın farklı şehirlerinde 35-36, Portekiz'de 34 ve Yunanistan'ın başkenti Atina'da 35 dereceyi bulması bekleniyor.



İngiltere Meteoroloji Kurumu Met Office, ülkenin farklı bölgelerinde sıcaklıkların 35 dereceyi bulabileceğini öngördü. Met Office, bugün başlayan teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ı takip edenleri sıcaklıklara karşı uyardı.



İngiltere Reading Üniversitesi'nde görevli iklim bilimcisi Ed Hawkins, aşırı sıcaklıklar karşısında dikkatli olunması gerektiğini belirterek, İngiltere'nin güney doğu bölgelerinde gelecek birkaç gün boyunca yaşanacak sıcaklıkların, 100 yıl öncesine göre 4-5 derece daha yüksek olacağını belirtti.



“NORMAL YAZ SICAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ”



Kâr amacı gütmeyen araştırma kuruluşu Mirrors for Earth's Energy Rebalancing (MEER) Genel Müdürü Peter Dynes, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Fransa ve İspanya'daki yüksek sıcaklıklara dikkat çekerek, bu değerlerin "normal yaz sıcaklığı" olarak değerlendirilemeyeceğini dile getirdi.



Fransa'da yarın sıcaklıkların mevsim normallerinin 12 derece üzerine çıkabileceğini kaydeden Dynes, "Bunlar, küresel ısınma eğilimlerinin tetiklediği ve giderek daha sık hale gelen tehlikeli sıcak hava dalgaları. Bu tekrarlayan sıcak hava dalgalarını on yıllar boyunca görmememiz gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

