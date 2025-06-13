İspanya'da yolsuzluk istifası: Başbakan özür diledi

İspanya'da hükümet 1 yıl aradan sonra tekrar yolsuzluk skandalıyla sallandı.

Başbakan Pedro Sanchez'in Genel Sekreterliğini yaptığı, koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi'ndeki (PSOE) yolsuzluk iddiaları istifa getirdi. Hükümetin geleceğine ilişkin tartışmalar da yeniden alevlendi.

İspanya'da 2024 başından itibaren genişletilen yolsuzluk soruşturmasına adı karışan PSOE Teşkilat Koordinasyon Sekreteri Santos Cerdan partideki görevinden, üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa etti.

Jandarmaya bağlı Merkezi Operasyon Biriminin (UCO) Koldo Garcia'nın evinde yaptığı aramalar sırasında cep telefonunda ele geçirilen bir ses kaydı, Cerdan'ın istifasına ve PSOE'de krize neden oldu.

"SANCHEZ ÇIKARINA HİLE YAPMA" TALEBİ

İspanyol basınında çıkan, Cerdan ile Garcia arasındaki 13 Temmuz 2014 tarihli ses kaydında Cerdan'ın, Garcia'dan 2014'te yapılan ve PSOE Genel Sekreterinin belirleneceği ön seçimlerde Sanchez'in çıkarına hile yapmasını istediği ortaya çıktı.

Cerdan, Garcia'dan "kimseye görünmeden (isimleri verilmeyen) iki kişinin oylarına bakmasını" isterken, ses kayıtlarındaki diyaloglardan Cerdan ile Garcia arasında "ast-patron ilişkisi olduğu ve öncesinde de çeşitli görevler verdiğinin anlaşıldığı" belirtildi.

550 BİN AVROLUK KOMİSYON

Ses kayıtlarında ayrıca Cerdan'ın 550 bin avroluk bir komisyondan bahsederek bunu eski Bakan Abalos'a vereceğini Garcia'ya ilettiği duyuluyor.

İddialar hükümet üzerindeki baskıyı artırdı, PSOE'nin üst düzey yöneticileri arasında en güvenilen isimlerin başında gösterilen Cerdan istifa etmek zorunda kaldı.

SANCHEZ: BU SABAHA KADAR İNANMADIM

Başbakan Pedro Sanchez ise PSOE'nin Madrid'deki merkez binasında basın toplantısı düzenledi ve arka arkaya birçok kez tekrarlayarak "Vatandaşlardan özür diliyorum." dedi.

Büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Sanchez, bu sabaha kadar Cerdan hakkında şimdiye kadar çıkan iddialara inanmadığını, onun suçsuzluğunu savunduğunu ancak UCO'nun raporundan sonra "çok ciddi deliller" gördüğünü ve istifasını istediğini aktardı.

Diğer yandan muhalefet partilerinin "istifa ve erken genel seçim" taleplerine de cevap veren Sanchez, "İspanya'nın istikrara ve kararlılığa ihtiyacı var. 2027'ye kadar seçim yok." dedi.

SANCHEZ VE YOLSUZLUK İDDİALARI

Sanchez geçen yıl, eşine yönelik açılan yolsuzluk soruşturmasının ardından kamu görevlerine ara vermişti.

52 yaşındaki Sanchez, mahkemenin karısı hakkında yolsuzluk iddialarıyla soruşturma başlatmasının ardından istifa etmeyi düşündüğünü açıklamış ancak daha sonra göreve devam etme kararını açıklamıştı.