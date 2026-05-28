İspanya'da yolsuzluk soruşturması. Başbakanın kardeşi usulsüzlükle suçlanıyor

İspanya ’da Başbakan Pedro Sanchez 'in partisine yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Polis, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi’nin Madrid’deki genel merkezine baskın düzenledi.

Ülkede Sosyalist İşçi Partisi’nin eski üyelerinden Leire Diez ile Maliye Bakanlığına bağlı bir kamu şirketinin eski başkanı hakkında halihazırda yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma yürütülüyordu. Soruşturma Sosyalist İşçi Partisi'ne taşınmış oldu.

Diez'e yapıldığı iddia edilen bir dizi ödemeyi soruşturan hakim, bu kapsamda belge ve elektronik kayıtları talep etti. Polise bağlı özel soruşturma birimi de parti merkezine giderek soruşturma konusu belgeleri istedi.

Baskın sırasında Vatikan'da bulunan Başbakan Pedro Sanchez yetkililerle işbirliği yapacaklarını vurguladı.

Sanchez'in selefi, eski Başbakan Jose Luis Zapatero hakkında da kara para aklama iddiaları var. 19 Mayıs'ta Zapatero'nun Madrid'deki ofisinde yapılan aramalarda bir kasada toplam değeri 3 milyonu bulan çok sayıda değerli mücevher bulunmuştu.

Hakkında üç ayrı suç iddiası bulunan Zapatero, İspanya demokrasi tarihinde mahkeme tarafından suçlanan ilk eski başbakan oldu.

Başbakan Sanchez'se Zapatero'nun suçsuzluğuna inandıklarını belirtiyor. Ancak iddialar hükümeti zor durumda bırakmış durumda. Muhalefette erken seçim taleplerinin arttığı görülüyor.

EŞİ VE KARDEŞİ HAKKINDA DA YOLSUZLUK İDDİALARI VAR

Diğer yandan Sanchez'in eşi ve kardeşi hakkında da yolsuzluk soruşturmaları yürütülüyor. Sanchez'in kardeşi David Sanchez hakkındaki dava İspanya'nın güneybatısındaki Badajoz kentinde başladı.

David Sanchez, 2017'de nüfuzunu kullanarak kendisini işe aldırmakla ve idari usulsüzlükle suçlanıyor. David Sanchez hakkındaki iddiaların ortaya atılmasından sonra, Şubat 2025'te görevinden istifa etmişti.

Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında da "nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanma" suçlamaları var.

Ancak İspanyol yetkililer suç teşkil edecek bir delilin bulunmadığını açıklamıştı. Begona Gomez soruşturmanın kapatılmasını ve suçlamaların geçersiz sayılmasını talep ediyor.