İspanya’daki orman yangınlarında umutlu tablo: “Son çok yakın”

İspanya’da bu ay boyunca ülkeyi kasıp kavuran ve dört kişinin hayatını kaybetmesine yol açan orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Koruma ve Acil Durumlar Dairesi Başkanı Virginia Barcones, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Yangınların sayısı azaldı, son artık çok yakın” dedi.

Ancak kalan yangınların “çok sinsi” olduğunu belirten Barcones, “Bu korkunç durumun tamamen bitmesi için son bir gayrete ihtiyacımız var” diye konuştu.

865 BİN DÖNÜM ALAN KÜLE DÖNDÜ

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi’ne göre, Avrupa Birliği ülkelerinin de desteğiyle haftalardır devam eden yangınlar, son iki haftada 350 bin hektardan (865 bin dönüm) fazla alanı küle çevirdi.

Yangınlar, iki hafta süren ve sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı şiddetli bir sıcak hava dalgası sırasında başlamıştı.

Kırsal göç, yaşlanan nüfus ve tarım ile hayvancılığın gerilemesi nedeniyle ormanların bakımsız kalmasının da yangınların yayılmasını kolaylaştırdığı belirtiliyor. Haftalardır alevleri körükleyen kuvvetli rüzgarların zayıflamasıyla birlikte yangınlarla mücadelede ilerleme sağlandığı bildirildi.

18 AKTİF YANGIN BULUNUYOR

Yetkililere göre hala 18 aktif yangın bulunuyor. Bunlardan sadece biri en yüksek ikinci tehlike seviyesinde sınıflandırılmış durumda.



Barcones, “Genel hissiyat, işlerin düzelmekte olduğu, doğru yönde ilerlediğimiz ve daha az alanın yandığı yönünde” dedi. Tahliye edilen birçok köyün sakini ise cuma gününden bu yana evlerine dönmeye başladı.