İspanya'dan ABD uçaklarına geçit yok: Hava sahalarını kapattılar

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa karşı tepkisini sıklıkla yineleyen İspanya'dan bir karar daha geldi. İspanyol El Pais gazetesi, Madrid'in İran Savaşı'na katılan ABD uçaklarına hava sahasını kapattığını duyurdu.

El Pais gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, akeri uçakların ABD'ye dönüş ya da Orta Doğu'ya gidişlerinde İspanya üzerinden geçmek yerine farklı rotalara yönelmesini zorunlu kılıyor.

Söz konusu hava sahası kapatma kararının acil durumları kapsamadığı belirtilirken, İspanya Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yorum taleplerine henüz bir yanıt vermedi.

İspanya Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo, bir radyoya verdiği demeçte, bu kararın tek taraflı olarak ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde başlatılan bir savaşa katılmama veya katkıda bulunmama yönündeki hükümet kararının bir parçası olduğunu söyledi. ABD ile ilişkilerin bu karar nedeniyle kötüleşip kötüleşmeyeceği sorusuna da yanıt veren Cuerpo, kararın daha önce alınmış bir duruşun devamı olduğunu belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "pervasız ve yasa dışı" olarak nitelendirerek, sürece yönelik en sert eleştirileri getiren liderlerden biri olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise İspanya'nın savaşta askeri üslerin kullanımını engellemesi nedeniyle Madrid yönetimi ile olan ticareti kesme tehdidinde bulundu. Trump'ın tehdidi, İspanya'nın üs kullanımından sonra hava sahasını da ABD uçaklarına kapatmasıyla iki ülke arasındaki gerilimin tırmanacağı belirtiliyor. Mevcut durumda ABD askeri uçakları, acil durumlar haricinde operasyonel hedeflerine ulaşmak için İspanya hava sahasını baypas ederek yollarına devam etmek zorunda kalacak.