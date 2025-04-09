İspanya’dan ABD’ye Çin resti: İlişkilerimizi derinleştireceğiz

İspanya Tarım Bakanı Luis Planas, ABD’nin “Çin’e yaklaşmak kendi boğazını kesmektir” uyarısına karşı, İspanya’nın ve Avrupa Birliği’nin (AB) çıkarları doğrultusunda Çin ile daha yakın ticari ilişkiler kurmayı sürdüreceklerini söyledi.



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in Vietnam ziyaretinde kendisine eşlik eden Planas, Ho chi Minh şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çin ile mükemmel ticari ilişkilerimiz var ve bunları sürdürmekle kalmayıp daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.



ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İspanya Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo’nun Avrupa’nın Çin’le daha yakın çalışması gerektiğine dair açıklamasını eleştirmiş ve “Bu, kendi boğazını kesmek olur.” ifadelerini kullanmıştı.





İspanya’nın çıkarlarını Avrupa Birliği çatısı altında savunduklarını belirten Planas ayrıca, AB’nin ABD ile görüşerek anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmek istediğini ifade etti.



“Dünyanın dört bir yanında ticaret ortaklarımız var. Kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemine inanıyoruz.” diyen Planas, Vietnam ve Çin ile ilişkilerin güçlendirilmesinin AB’nin ticaret ilkeleriyle çelişmediğini de sözlerine ekledi.

SONRAKİ DURAKLARI ÇİN



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Bakan Planas’ın Vietnam’dan sonraki durağı ise Çin.



Ziyaretin amacı, İspanya’nın Çin ile AB arasında bir arabulucu rolü üstlenmesini sağlamak ve Çin yatırımlarını ülkeye çekmek.



Trump’ın, ABD’nin birçok ülke ile olan dış ticaret açıklarını kapatmak amacıyla hayata geçirdiği yüksek tarifeler, küresel ticaret düzenini sarsmış; bu durum küresel durgunluk korkularını artırmış ve büyük şirketlerin piyasa değerlerinden trilyonlarca doları silmişti.

