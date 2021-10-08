İspanya’dan ailesiyle yaşamak istemeyen gençlere ayda 250 euro

İspanya'da  yüksek kira, düşük maaş ve yüksek işsizlik barınma sorununun büyümesine neden oldu. Hükümet, ailelerinin yanından ayrılmak isteyen 18-35 yaş arasındaki gençlere ayda 250 euro’luk kira yardımı yapmaya hazırlanıyor.

Haberler - ntv.com.tr 08.10.2021 - 10:59

İspanya’dan ailesiyle yaşamak istemeyen gençlere ayda 250 euro

’nın Madrid ve Barcelona gibi büyük şehirlerinde evlerin dörtte birinden daha azının lık olması barınma sorununa yol açtı.

Avrupa’da ev sahipliği oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan ülkede, Covid-19 pandemisi sonrası lar yükselişe geçti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

Büyük bir barınma problemiyle baş etmeye çalıştıklarını söyleyen  Başbakanı Pedro Sanchez, ler için yardımı planladıklarını duyurdu.

Buna göre; yılda 23 bin 725 euro’dan (yaklaşık 244 bin TL) daha az kazanan 18-35 yaş arasındaki kişilere 250 euro’luk (yaklaşık 2 bin 570 TL) yardımı yapılması bekleniyor. 

Daha geniş bir barınma paketinin parçası olan bu yeni kararda, iki yıla kadar ödeme yapılması planlandı.

EV SAHİPLERİNE KÖTÜ HABER

Yeni lama kanunu taslağında, son yıllarda ların çok fazla yükseldiği bölgelerdeki mülk sahipleri için de üst sınırı belirlenmesine yer verildi.

Yardımın kişi başına mı yoksa lanan daire başına mı yapılacağına ise daha sonra karar verileceği açıklandı.

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