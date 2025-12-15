İspanya'dan Airbnb'ye 64 milyon euro'luk ruhsatsız ilan cezası

İspanya hükümeti, on binlerce ruhsatsız turistik konaklama yerinin reklamını yaptığı gerekçesiyle Airbnb'ye 64 milyon euro (yaklaşık 3 milyar Türk Lirası) para cezası verdiğini açıkladı.

Sosyal Politikalar Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, çevrim içi kısa süreli kiralama platformuna verilen cezanın, Tüketici İşleri Bakanı Pablo Bustinduy'a yapılan idari itirazın çözülmesinin ardından kesinleştiği belirtildi.

Açıklamada, ABD merkezli şirketin "yasa dışı içeriği silerek ihlalleri düzeltmesi" gerektiği vurgulandı.

GEREKÇE: 65 BİNDEN FAZLA YASA DIŞI İLAN

Bakanlık, cezanın ciddi bir ihlal olarak sınıflandırıldığını ve temel olarak tüketiciyi koruma kurallarını çiğneyerek geçerli lisansı olmayan konaklama yerleri için ilan yayımlanmasıyla ilgili olduğunu bildirdi.

Yetkililer, Airbnb'deki 65 bin 122 ilanın bu kapsamda kuralları ihlal ettiğini tespit etti.

Bakanlığa göre şirket, pek çok bölgesel düzenlemede zorunlu olan kayıt numaraları olmadan mülklerin reklamını yaparak ve resmi kayıtlardaki verilerle uyuşmayan lisans numaralarıyla ilanlar yayımlayarak haksız ticari uygulamalarda bulundu.

Bazı ilanlarda ise ev sahiplerinin yasal statüsü hakkında doğru bilgi verilmemesinin yanıltıcı reklamcılık olduğu kaydedildi.

"HİÇBİR ŞİRKET KANUNUN ÜSTÜNDE DEĞİL"

Para cezasının, yetkililerin Airbnb'yi uyardığı andan ilanların kaldırılmasına kadar geçen sürede elde edilen yasa dışı kârın altı katına denk geldiği ifade edildi.

Tüketici Hakları Bakanı Pablo Bustinduy, bakanlık açıklamasında, bu adımın hükümetin İspanya'daki konut krizini ele alma çabalarının bir parçası olduğunu belirtti.

Bustinduy, "Kiralar nedeniyle binlerce aile geçim sıkıntısı çekiyor, bazıları ise insanları evlerinden çıkmaya zorlayan iş modelleriyle zenginleşiyor. İspanya'da ne kadar büyük veya güçlü olursa olsun hiçbir şirket kanunun üstünde olamaz" diye konuştu.

Karar kapsamında Airbnb'ye ek para cezaları ve düzeltici tedbirler de getirildi.

Bunlar arasında, ev sahiplerinin yasal niteliği hakkında bilgi vermeyerek uzaktan satış düzenlemelerine uymadığı için 10 bin euro, soruşturma esnasında bilgi taleplerine yanıt vermeyerek denetimleri engellediği için 10 bin euro ve tüketicilere zarar gelmesini önlemek amacıyla emredilen geçici tedbirlere uymadığı için 55 bin euro para cezası yer alıyor.

Yetkililer ayrıca şirkete, tespit edilen yasa dışı içerikleri kaldırması ve uygulanan para cezasını kamuoyuna açıklaması talimatını verdi.

HÜKÜMETİN ÖNCELİĞİ KONUT KRİZİ

İspanya'da turizmdeki patlama ekonomiyi canlandırsa da yerel halk, giderek daralan ve karşılanamaz hale gelen konut sorunu nedeniyle kaygı duyuyor. Bu durum, azınlık koalisyon hükümeti için öncelikli bir konu olarak öne çıkıyor.

Dünyanın en çok ziyaret edilen ikinci ülkesi olan İspanya, 2024 yılında rekor kırarak 94 milyon yabancı turist ağırladı ve bu yıl bu rakamı aşması bekleniyor.

Öte yandan Barselona gibi popüler şehirlerin sakinleri, konut krizinden ve mahallelerindeki değişimden kısa süreli kiralamaları sorumlu tutuyor.

Haziran ayında Tüketici Hakları Bakanlığı, çevrim içi konaklama platformu Booking.com'a da 4 binden fazla yasa dışı ilanı kaldırması talimatı vermişti.