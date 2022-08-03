İspanya’dan iklim krizi yasası: Klimalar 27 derecenin altına düşürülmeyecek

İspanya’da hükümetin, Rusya gazına bağımlılığı azaltmak amacıyla gaz tüketimini yüzde 7 düşürmeyi hedefleyen yasa tasarısını onayladığı bildirildi.



İspanya Çevre Bakanı Teresa Ribera, tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni düzenlemeyle soğutma sistemlerinin kontrol altında çalıştırılması ve mağaza kapılarının kapalı tutulması gerektiğini ifade etti.



Akşam 22.00’den sonra mağaza vitrinlerinin ışıklarının söndürüleceğini de belirten Ribera, alınan önlemlerin Kasım 2023’e kadar süreceğini kaydetti.



İspanya'da alınan önlemler Kasım 2023’e kadar sürecek.

Yeni düzenlemeyle enerji tasarrufu için ülkede ofislerde ve mağazalarda soğutma sistemleri yaz aylarında 27 derecenin altına düşürülmeyecek ve kışın 19 derecenin üzerine çıkarılmayacak.



Düzenlemenin sokak lambalarını kapsamayacağı bilgisi paylaşıldı.



Ülke genelinde bir aydan fazla süredir aşırı sıcaklar devam ediyor.



Hükümet, klima kullanımını azaltarak elektrik ücretlerini düşürme çağrısı yapıyor.