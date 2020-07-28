İspanya'dan İngiltere'ye karantina eleştirisi: Haksızlık

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Corona virüs salgınıyla birlikte başlatılan karantina önlemleri zaman zaman ülkeler arasında gerginliğe neden oluyor.



Son olarak İngiltere, İspanya'dan ülkeye gelenlere 14 günlük zorunlu karantina kuralı getirdi. Karara göre İspanya'dan gelen İngiltere vatandaşları dahil herkes 14 günlük karantinaya girmek zorunda.



İngiltere'nin bu uygulaması ana gelir kaynaklarından biri turizm olan İspanya tarafından hoş karşılanmadı.



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Londra yönetiminin karantina kararının "haksızlık" olduğu kanısında. Sanchez, İspanya'daki çoğu bölgenin İngiltere'den daha güvenli olduğunu söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

Başbakan Sanchez, İngiltere'nin kararı kaldırması için girişimlerde bulunduklarını belirtti.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ofisinden yapılan açıklamada "Hiçbir seyahat risken bağımsız değil" ifadeleri kullanıldı ve kararın değiştilmesinin gündemde olmadığı ifade edildi.

İSPANYA VE İNGİLTERE'DE SON DURUM

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Corona virüs pandemisi Avrupa'yı vurduğunda en çok etkilenen ülkelerinde arasında İngiltere ve İspanya da bulunuyordu. Salgın kıta genelinde yavaşlama eğilimine girmiş durumda.



İngiltere'de toplam corona virüs vakası 300 binin üzerinde ayrıca 45 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle öldü. Ülkede son bir ayda günlük vaka sayısı binin altına indi.



İspanya'da ise 325 bin Covid-19'a yakalanırken bunların 28 bini corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak son 15 günlük veriler ülkede Covid-19'un yeniden tırmaşına geçtiğine işaret ediyor.



Mayıs ayının sonundan beri ülkede günlük vaka sayısı binin altındaydı. İspanya'da vakalar 16 Temmuz itibariyle tırmanışa geçti ve günlük vaka sayısı 2 binin üzerine çıktı.

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