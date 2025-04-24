İspanya'dan İsrail kararı: Mermi alımını iptal etti

İsrail’in Filistin saldırılarını uzun süredir eleştiren ve Filistin’i devlet olarak 28 Mayıs’ta resmen tanıyan İspanya hükümeti, İsrail’den mermi alımını tek taraflı iptal kararı aldığını duyurdu.

Adı açıklanmayan bir hükümet kaynağı bugün yaptığı açıklamada, İspanya İçişleri Bakanlığı için İsrailli bir firmadan mühimmat alımına ilişkin sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz Ekim ayında Guardian LTD İsrail'den 15 milyondan fazla 9 mm'lik mermi satın almak için 6,6 milyon Euro (7,53 milyon dolar) değerindeki bir sözleşmeyi iptal ettiğini açıklamıştı.