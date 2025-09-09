İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım: Kararda neler var?

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, Gazze'deki soykırımdan dolayı İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırımı yürürlüğe soktu.



Başbakan Pedro Sanchez tarafından dün açıklanan yaptırımlar bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edildi.



Bakanlar Kurulu'nun ardından basına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "İspanya, Gazze'de bu kadar çok masum insanın öldürülmesine karşı sessiz ve hareketsiz kalamazdı" dedi.

KARARDA NELER VAR?



İspanya hükümetinin "Gazze'deki soykırıma karşı önlemler ve Filistin halkına destek" başlığı altında İsrail'e karşı aldığı 9 maddelik yaptırımlar şöyle:



- Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e uygulanan silah ambargosunun yasal olarak pekiştirilmesini ve bu ülkeye silah, mühimmat ve askeri teçhizat alım satımının yasal ve kalıcı olarak yasaklanması



- İsrail ordusuna yakıt taşıyan tüm gemilerin İspanya limanlarından geçişinin yasaklanması



- İsrail'e savunma malzemesi taşıyan tüm resmi uçakların İspanya hava sahasına girişinin yasaklanması



- Gazze'de soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan karışan tüm kişilerin İspanya topraklarına girişinin yasaklanması



- Gazze ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinden ürün ithalatının yasaklanması, bu işgallerle mücadele edilmesi, Filistinli sivillerin zorla yerinden edilmesinin durdurulması ve iki devletli çözümün canlı tutulması



- Yasa dışı İsrail yerleşimlerinde ikamet eden İspanyol vatandaşlarına sağlanan konsolosluk hizmetlerinin yasal olarak gerekli olan asgari hizmetle sınırlandırılması



- Refah Sınır Kapısı'ndaki Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu'nda İspanyol askerlerinin sayısını artırarak ve Filistin Devleti ile tarım, gıda güvenliği ve tıbbi yardım alanlarında yeni iş birliği projeleri kurarak İspanya'nın Filistin'e verdiği desteği güçlendirmek



- İspanya'nın Gazze halkına yardım amacıyla Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yaptığı katkıyı 10 milyon avro artırması



- Gazze'ye yönelik insani yardım ve iş birliğinin 2026 yılına kadar 150 milyon avroya çıkarılması.

