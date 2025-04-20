İspanya'dan obezite önlemi: Yağlı yiyecekler menülerden çıkacak

İspanya, çocuklarda görülen obezite vakalarındaki artışa karşı çözüm arayışında



Bunun için kraliyet kararnamesi çıkarıldı. Ülkedeki tüm okulların menüsünde vejeteryan ve vegan yemekler olması zorunlu hale getirildi.



Yeni yasaya göre okullarda çocuklara servis edilen sebze ve meyvelerin yüzde 45'inin mevsimsel ve mümkünse yerel üretim olması zorunlu olacak. Hatta yüzde 5'nin organik olması şartı getirildi.

ŞEKERLİ İÇECEKLER DE YASAK



Şeker oranı yüzde 5'i geçen içecekler de okullarda yasaklandı. yiyecek ve içeçeklerdeki kafein, yağ ve tuz oranına sınırlamalar da getirildi.



Hükümetin yaptığı araştırmalarda otomatlarda satılan içeceklerin yüzde 70'inin şeker ve kafein sınırını aştığı belirlenmişti.

PİZZA VE TARTLARA AYDA BİR SINIRLAMASI



Okullarda pişirilen pizza ve tartlarsa menüde sadece ayda bir kez yer alacak. Kızartmalarınsa zeytinyağı veya ayçiçek yağıyla yapılması zorunlu hale getirildi.



Akdeniz diyetiyle tanınan ükede 2019'da yapılan bir araştırma 6 ila 9 yaşındaki çocukların yüzde 40'inin sağlıklı kilo sınırını aştığını ortaya koydu. Obezlerin oranıysa yüzde 17'yi buluyor.



Avrupa Birliği ülkeleri içinde İspanya en fazla obez sayısına sahip altıncı ülke konumunda.

