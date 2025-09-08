İspanya’dan tarihi karar: İsrail’e silah yok!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'de devam eden soykırıma karşı harekete geçti.

İspanyol El Pais gazetesinin aktardığına göre Sanchez, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında yasal ve söylemsel bir adım attı.

Bakanlar Kurulu'nun yarın onaylayacağı ve Kongre'nin de onayından geçmesi gereken kararnamede, İsrail'e silah alım ve satımının tamamen yasaklanması ve İsrail ordusuna yakıt veya destek taşıyabilecek gemilerin veya uçakların İspanya'ya yanaşmasını veya iniş yapmasını önlemek için sekiz madde yer alıyor.

Sanchez ayrıca Filistin Ulusal Yönetimi'ne ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yapılan yardımları artıracaklarını ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinde üretilen ürünlere ambargo uygulayacaklarını duyurdu.

Sanchez, bir televizyon konuşmasında, bu kararları, "Gazze'deki soykırımı durdurma, soykırımın faillerinin peşine düşme ve Filistin halkını destekleme amacıyla aldıklarını" açıkladı.

Sanchez, Gazze halkına karşı artık açıkça “soykırım” kelimesini kullanıyor.