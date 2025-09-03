İspanya'dan Gazze çıkışı: “21. yüzyılın en karanlık bölümü"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa ve Batı’nın Ukrayna ile Gazze savaşlarına yaklaşımındaki çifte standardın, küresel arenadaki itibarlarını zedelediğini söyledi.

Sanchez, The Guardian’a verdiği demeçte, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına verilen tepkiyi “21. yüzyılın uluslararası ilişkilerindeki en karanlık bölümlerden biri” olarak nitelendirdi.

"AB, İSRAİL İLE ORTAKLIĞI BİTİRMELİ"

İspanyol lider, Avrupa Birliği içinde İsrail’e karşı net bir tutum sergilemede yaşanan bölünmüşlüğü “kabul edilemez” bulduğunu belirtti.

İspanya’nın, AB ile İsrail arasındaki stratejik ortaklığın askıya alınmasını savunduğunu hatırlatan Başbakan, “İspanya hem AB içinde hem uluslararası toplumda sesini güçlü şekilde yükseltti” dedi.



Sanchez, İsrail’in Gazze’deki saldırıları için “soykırım” ifadesini kullanan ilk Avrupalı lider olmuştu.

İspanya’nın Filistin devletini tanıma kararının ardından bazı Avrupa ülkelerinin de aynı yönde adım atmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"BATI ÇİFTE STANDARTI TERK ETMELİ"



İspanyol lider, AB ve Batı’nın hem Ukrayna hem Gazze konusunda ahlaki tutarlılık göstermesi gerektiğini vurgulayarak, “Dünyanın bize yönelttiği soru şu: Ukrayna konusunda başka, Gazze konusunda başka neden davranıyorsunuz? Bu çifte standart sürdürülemez.” ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI HUKUKUN MEZARI"

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, El Pais gazetesine verdiği demeçte Gazze’nin “uluslararası insancıl hukukun mezarlığına” dönüştüğünü söyledi.



Ajansın aylardır kıtlık riski konusunda uyarılarda bulunduğunu ancak sesini duyuramadığını belirten Lazzarini, Gazze’de son altı ayda şiddetli yetersiz beslenen çocuk sayısının altı kat arttığını aktardı.



Batı Şeria’daki şiddet ve zorla yerinden edilmelerin de “eşi görülmemiş” boyutlara ulaştığını vurgulayan Lazzarini, “Bugün Gazze’de kabul edilenler gelecekte tüm çatışmalar için yeni norm haline gelecek. Cenevre Sözleşmeleri neredeyse geçersizleşti” dedi.