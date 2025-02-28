İspanya'nın eski bakanından Türkiye açıklaması: "AB için vazgeçilmez bir aktör"

İspanya'nın eski Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Madrid'de düzenlenen "Kopuş ya da Reform: Parçalanmış bir dünya ile karşı karşıya olan Avrupa demokrasileri" başlıklı panelde konuştu.

ABD, Rusya ve Çin'in küresel aktörler olarak öne çıktığı mevcut dönemde "Türkiye'nin de dikkate alınması gerektiğini" ifade eden Laya, "Türkiye küresel aktör olma yolunda çok iyi ilerliyor. Türkiye, AB için vazgeçilmezdir" dedi.



Paris Uluslararası İlişkiler Okulu'nun (PSIA) Dekanı olan Laya, AB'nin güç kaybı yaşadığını ve büyümeyi sağlayacak ekonomik reformlar yapmasının zorunluluk olduğunu vurgulayarak, "Ekonomide, finansta, savunmada reformlar yapmak gerekiyor. Ancak bu reformlar demokrasi temeline dayalı olmalı. Çünkü bizi diğer ülkelerden farklı yapan bu" ifadelerini kullandı.



AB'nin reform yapmak için "siyasi enerjiye, arzuya ve hızlı hareket etme kapasitesine sahip olması gerektiğini" kaydeden Laya, Avrupa siyasetinde şu andaki sorunun Avrupacılık ve milliyetçilik üzerine kurulu olduğunu, çoğunluk Avrupacı olsa da İtalya'nın da aralarında olduğu bazı AB ülkelerinin milliyetçi yönetimi savunduğunu ve buna karşı siyasi mücadele verilmesi gerektiğini savundu.



ABD, KIRIMA DÖNEMİ YAŞIYOR

Laya ayrıca Donald Trump ile birlikte ABD'nin "bir kırılma döneminden geçtiğini, aşırı sağın ve teknoloji şirketlerinin demokratik sistemin içini boşaltıp, çökertmek için darbe yaptıklarını, bu girişimin aynı zamanda AB'yi de yok etmeyi hedef aldığını" söyledi.

