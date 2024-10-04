İspanya'ya ait F-18 savaş uçağı düştü: Pilot öldü

İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-18 savaş uçağı Teurel kenti yakınlarında düştü. Uçağın pilotu Yarbay Pablo Estrada Martin'in F-18 kazasında hayatını kaybettiği açıklandı.

İspanya'ya ait F-18 savaş uçağı düştü: Pilot öldü

Hava Kuvvetleri, bir F-18 uçağının ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Teruel kenti yakınında düştüğünü açıkladı.

Açıklamada, "Takım arkadaşımız Yarbay Pablo Estrada Martin'in F-18 kazasında hayatını kaybettiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoru.z" ifadeleri kullanıldı.

İspanyol ordusu, ABD yapımı F-18 Hornet ve Eurofighter Typhoon olmak üzere iki tür savaş uçağı kullanıyor.

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