İspanya'ya ait F-18 savaş uçağı düştü: Pilot öldü
İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-18 savaş uçağı Teurel kenti yakınlarında düştü. Uçağın pilotu Yarbay Pablo Estrada Martin'in F-18 kazasında hayatını kaybettiği açıklandı.
İspanya Hava Kuvvetleri, bir F-18 savaş uçağının ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Teruel kenti yakınında düştüğünü açıkladı.
Açıklamada, "Takım arkadaşımız Yarbay Pablo Estrada Martin'in F-18 kazasında hayatını kaybettiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoru.z" ifadeleri kullanıldı.
İspanyol ordusu, ABD yapımı F-18 Hornet ve Eurofighter Typhoon olmak üzere iki tür savaş uçağı kullanıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Dünya
- İspanya
- Savaş
- Uçak