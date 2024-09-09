İspanya'ya sığınan Venezuelalı muhalif Gonzalez, "mücadele" mesajı verdi

Latin Amerika ülkesi Venezuela'da muhalefetin başkan adayı Edmundo Gonzalez Urrutia, İspanya'ya sığındı.

Gonzalez, seçim sonrası siyasi krizle sarsılan Venezuela'da haftalarca saklandıktan sonra dün Madrid'e ulaştı ve "özgürlük ve demokrasi için mücadeleye devam edeceğini” söyledi.

Muhalefet, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 28 Temmuz seçimlerindeki zaferini kabul etmiyor ve kendilerinin kazandığını öne sürüyor.



Askeri bir uçakla İspanya'ya iniş yaptıktan sonra Gonzalez'in basın ekibi, gazetecilere, “Yakında Venezuela'da özgürlük ve demokrasinin yeniden kazanılması için mücadeleye devam edeceğimizden eminim” dediği bir sesli mesaj dağıttı.



"HAYATI TEHLİKEDEYDİ"

Gonzalez'in mütteifki muhalefet lideri Maria Corina Machado, daha önce sosyal medyada yaptığı açıklamada, seçim sonrasında yaşanan “acımasız baskı dalgası” nedeniyle Gonzalez'in ayrılma kararının “hayatının tehlikede olması” nedeniyle alındığını söyledi.

Açıklamasının devamında, “Gonzalez Urrutia'ya yönelik artan tehditler, mahkeme celpleri, tutuklama kararları ve hatta şantaj ve baskı girişimleri, rejimin onu susturma ve alaşağı etme saplantısında hiçbir vicdan azabı ya da sınır tanımadığını gösteriyor. Bu acımasız gerçeklik karşısında, davamız için onun özgürlüğünü, bütünlüğünü ve hayatını korumak gereklidir” ifadelerini kullandı.



TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILDI

Gonzalez, adaylığının engellenmesinin ardından son dakikada oy pusulasında Machado'nun yerini almıştı.

Venezuela seçim konseyi, Maduro'yu oylamanın galibi ilan etti ancak muhalefet bu ilanı kabul etmedi ve binlerce kişinin katılımıyla, sokaklarda protestolar başladı.

Yetkililer daha sonra Gonzalez için tutuklama emri çıkardı.



Gonzalez, savcıların karşısına çıkması için art arda yapılan üç çağrıya uymayarak, özgürlüğünü riske attığını söyledikten sonra dün, ülkeden ayrıldı.