İspanyol basını: İspanya KAAN almak istiyor

ANLAŞMA SAĞLANIRSA İLK KEZ NATO ÜLKESİNE SATILACAK

İspanya 'nın KAAN almak için düğmeye basması durumunda beşinci nesil muharip uçak, ilk defa bir Avrupa ve NATO ülkesine satılmış olacak.

Ankara-Madrid hattındaki görüşmelerin henüz resmi bir nitelik kazanmadığı ve ön görüşme mahiyetinde olduğu belirtiliyor.

TUSAŞ ile anlaşan İspanya hükümeti, nisan başında 30 adet Hürjet için 2,6 milyar euroluk sözleşmeye imza atmıştı.

HÜRJET'E BENZER PLAN DEĞERLENDİRİLİYOR

İspanya basınında, "Türkiye 'den alınan Hürjetler sadece ilk adım olacak." ifadeleri kullanılırken, Hürjet'e benzer bir satın alma planının değerlendirildiği gelen bilgiler arasında.

İspanya basını, Batı'nın beşinci nesil savaş uçağı seçeneklerinin Amerikan F-35'iyle sınırlı olduğuna dikkat çekti.

F-35 kullanan ülkelerin, İsrail hariç kendi sistemlerini savaş uçağına entegre etme hakkı bulunmadığı belirtilerek kritik sistemler için ABD'ye bağımlılığa vurgu yapıldı.