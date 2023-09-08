İspanyol lider: Katalanlara af girişimini önlemek için her şeyi yapacağız

Feijoo, belirsizliğin hakim olduğu ülke siyasetini aralarında Anadolu Ajansı muhabirinin de bulunduğu Madrid'deki yabancı basın mensuplarına değerlendirdi.



Seçimlerden birinci parti çıktığı için Kral 6. Felipe tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen ve 26-27 Eylül'de meclisten güvenoyu isteyecek olan Feijoo, "Bu şartlarda bedeli ne olursa olsun düşüncesiyle başbakan olmak istemiyorum." dedi.



Seçimler sonrası meclis aritmetiğinde hükümet kurulmasının "sadece 7 milletvekili bulunan Junts'a (Katalonya için Birlik) bağlanmasının, anormal ama kabul edilmesi gereken bir gerçek olduğunu" söyleyen Feijoo, ayrılıkçı Katalan lider Carles Puigdemont'un af talebinin gerçekleşmesini önlemek amacıyla "her şeyi yapacaklarını" vurguladı.



"AF, ANAYASA İLE BAĞDAŞMIYOR"

Feijoo, "Af, anayasayla bağdaşmıyor. Bu, ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin yargılanması sürecinin adil olmadığını, İspanyol mahkemelerinin taraf olduğunu gösterir ve kabul edilemez. AB'nin hiçbir ülkesinde böyle bir af kabul edilemez. Bu, devlet siyasetiyle bağdaşmaz." ifadelerini kullandı.

