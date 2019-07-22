İspanya Kralı 6. Felipe tarafından, genel seçimlerden birinci parti çıkması sebebiyle, 6 Haziran'da hükümeti kurmakla görevlendiren Sanchez, gerekli olan 176 milletvekili çoğunluğunu garanti etmeden güvenoyu almak için meclis oturumlarını başlattı.



Sanchez, mecliste yaptığı ve yaklaşık 2 saat süren yeni hükümet programı konuşmasında, sosyal adalet, kadın-erkek eşitliği ve çevreyle ilgili konulara öncelik verdi.



Son 4 yılda 3 kez genel seçime giden İspanya'da "siyasi bloğu ve erken genel seçim tehdidini önlemek" için anayasanın 99. maddesinde değişiklik yapılması önerisini gündeme getiren Sanchez, seçimlerden birinci çıkan siyasi partinin ülkeyi yönetmesi gerektiğini savundu.



Sanchez, "İspanya'nın bir hükümete, bir muhalefete sahip olması, İspanya'nın bir daha asla bloke olmaması teklifini sunuyorum." dedi.



Sanchez'in konuşmasında, hükümeti kurmak için desteğine ihtiyacı olduğu aşırı sol görüşlü Unidas Podemos'un koalisyon hükümeti talebinden veya ülkenin en büyük sorunu olan ve mevcut durumda "çözümsüz bir hal alan" Katalonya sorunundan bahsetmemesi dikkati çekti.



AYRILIKÇI KATALANLARDAN SARI ÇİÇEKLİ PROTESTO



Bu arada ayrılıkçı Katalan siyasi partilerden, Katalonya Cumhuriyetçi Solu'nun (ERC) 14 milletvekili, "tutuklu ve kaçak Katalan siyasetçilerin durumunu protesto etmek" için meclise sarı renkli çiçeklerle geldi.



Katalonya'da yasa dışı olmasına rağmen 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık yanlısı referandumdan dolayı yargılanan tutuklu Katalan siyasetçilerden milletvekili seçilen 4'ü de bu haklarının dondurulmasından dolayı meclis oturumuna katılmadı.



İSPANYA'DA SİYASİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR



İspanya'da son 4 yılda 3'üncü kez yapılan genel seçimlere rağmen ülkedeki siyasi belirsizliği kaldıracak bir sonuç 28 Nisan'da çıkmamıştı. Sosyalistler bir önceki seçime nazaran oy oranlarında ciddi artış elde edip, birinci siyasi parti konumuna gelselerde tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edememişti.



Mevcut meclis aritmetiğinde ne sağ ne de sol blok hükümeti kuracak 176 çoğunluğa sahip bulunuyor. Hükümet kurulması için tek alternatif, PSOE ile Unidas Podemos'un anlaşması ve ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin "çekimser" oy kullanması olarak gösteriliyor.



Koalisyon hükümeti talebinde ısrar eden Unidas Podemos ile henüz anlaşma sağlayamayan PSOE'nin lideri Sanchez'in yeni hükümeti için yarın mecliste yapılması öngörülen güven oylamasında mutlak çoğunluğun yakalanması beklenmiyor.



Mecliste perşembe günü yapılacak ikinci tur oylamada ise hükümetin kurulması için basit çoğunluğun yakalanması gerekiyor. PSOE ile Unidas Podemos'un anlaşması ve diğer küçük siyasi partilerin çekimser oylarıyla hükümetin kurulabilmesi için halen bir olasılık olduğu yorumları yapılıyor.



İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimin sonucunda 350 sandalyeli meclisteki dağılım şöyle olmuştu:



"Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 123, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 66, liberal sağdan Vatandaşlar (C's) 57, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos 42, aşırı sağ görüşlü Vox 24, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 15, Katalonya için Birlik 7, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 6 ve ülkedeki diğer özerk yönetimlerde faaliyet gösteren küçük siyasi partilerden Eh Bildu 4, Navarra (NA) 2, Kanarya Koalisyonu (CC) 2, Compromis 1, Kantabria Bölgeci Parti (PRC) 1."

