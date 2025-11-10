İsrail, 11 yıl sonra teğmen Hadar Goldin'in naaşını teslim aldı

TRUMP'IN DAMADI KUSHNER, TEKRAR İSRAİL'DE

Reuters ajansının aktardığına göre de ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Jared Kushner, ateşkes görüşmelerine yardımcı olmak amacıyla gizlice İsrail'e döndü.

Konuya vakıf bir kaynak, Washington'un 20 maddelik ateşkes planının mimarlarından olan Kushner'ın, Goldin'in naaşının devri ve Refah'ta sıkışan Hamas militanlarının güvenli geçişi konularındaki müzakerelere katıldığını söyledi.

İsrail medyasına göre Hamas, Goldin'in naaşını iade etmeyi uzun süre erteledi. Örgütün bu yolla, İsrail birliklerince çevrelenmiş 100'den fazla üyesine güvenli çıkış sağlamayı umduğu belirtildi. Bununla birlikte Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada İsrail'in "yeni bir anlaşmayı asla kabul etmeyeceğini" ifade etti.

Gamliel, "Ateşkesin uygulanmasını garanti eden aracılar var, kimsenin gelip bu anlaşmayı yeniden açmasına izin verilmemeli" diye konuştu. Hamas ise söz konusu müzakerelere ilişkin kamuoyuna bir açıklama yapmadı ancak İsrail kontrolündeki "sarı bölge" olarak bilinen Refah'taki çatışmaların sürdüğünü kabul etti. Goldin'in annesi Leah Goldin, bu yılın başında yaptığı açıklamada, oğlunun akıbetine ilişkin belirsizliği "durmadan kesik atan bir bıçak" olarak nitelemişti.

Aile, yıllar önce askeri hahamların tavsiyesiyle sembolik bir cenaze töreni düzenlemiş, ancak naaşın geri alınması için mücadeleyi sürdürmüştü. Aile bu mücadeleyi hem ahlaki bir görev hem de askerlerle ailelerine verilen kutsal bir ulusal söz olarak tanımlıyordu.

Leah Goldin, "Hadar çatışmaya gitti ve onu orada bıraktılar" diyerek oğlunun naaşının geri getirilmemesinin hem oğlunun hem de ailelerinin hakkını ihlal ettiğini savunmuştu. Ayrıca, mücadelenin büyük kısmında kendilerini yalnız hissettiklerini ve ülke gündeminin 7 Ekim 2023'te esir alınanlara yönelmesiyle bu yalnızlığın daha da arttığını anlatmıştı. Söz konusu saldırıda, çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 1200 kişi güney İsrail'de öldürülmüş, 251 kişi de esir alınmıştı.

İsrail makamlarına göre, bu esirlerden dördünün naaşları hâlâ Gazze'de tutuluyor.