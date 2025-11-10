İsrail, 11 yıl sonra teğmen Hadar Goldin'in naaşını teslim aldı
10.11.2025 13:46
AP, Reuters
İsrail, 2014'teki Gazze savaşı sırasında öldürülen Teğmen Hadar Goldin'in naaşını 11 yıl sonra teslim aldı.
İsrail, dün 2014 yılında Gazze'de yaşanan savaşta öldürülen Teğmen Hadar Goldin'in naaşının ülkeye getirildiğini bildirdi. 23 yaşındaki Goldin, Ağustos 2014'te yürürlüğe giren ateşkesten yalnızca iki saat sonra öldürülmüş ve naaşı Hamas üyeleri tarafından Gazze'ye götürülmüştü.
Associated Press (AP) ajansının haberine göre, İsrail ordusu kısa bir süre sonra bir tünelde bulunan kanlı gömlek ve kıyafet parçaları gibi delillerden yola çıkarak Goldin'in öldüğünü tespit etmişti. Goldin'in naaşı, o savaştan bu yana Gazze'de tutulan son İsrailli asker naaşı olma özelliğini taşıyordu.
ABD'nin arabuluculuğundaki ateşkes süreci yavaş da olsa ilerliyor. Bölgede süren çatışmalar nedeniyle cesetlerin ve esirlerin iadesi oldukça yavaş ilerliyordu. Polis konvoyu naaşı İsrail'in ulusal adli tıp enstitüsüne taşırken, halk yol kenarlarında saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Goldin'in ailesinin evinin önünde toplanan kalabalık yas tuttu.
AİLESİNDEN NETANYAHU'YA ÜSTÜ KAPALI ELEŞTİRİ
Goldin'in anne ve babası, orduya teşekkür ederken açıklamalarında Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik üstü kapalı bir eleştiriye de yer verdi. Aile, oğullarının ülkeye getirilmesini "başkalarının değil, İsrail ordusunun" sağladığını vurguladı.
Netanyahu ise haftalık kabine toplantısında, Goldin'in cenazesinin uzun süre tutulmasının ailesine "büyük acı" yaşattığını söyledi. Başbakan, artık "Yahudi usulünce bir cenaze töreni düzenlenebileceğini" belirtti.
İsrail, aynı savaşta ölen bir başka asker Oron Shaul'un kalıntılarını da bu yılın başlarında geri almıştı.
TRUMP'IN DAMADI KUSHNER, TEKRAR İSRAİL'DE
Reuters ajansının aktardığına göre de ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Jared Kushner, ateşkes görüşmelerine yardımcı olmak amacıyla gizlice İsrail'e döndü.
Konuya vakıf bir kaynak, Washington'un 20 maddelik ateşkes planının mimarlarından olan Kushner'ın, Goldin'in naaşının devri ve Refah'ta sıkışan Hamas militanlarının güvenli geçişi konularındaki müzakerelere katıldığını söyledi.
İsrail medyasına göre Hamas, Goldin'in naaşını iade etmeyi uzun süre erteledi. Örgütün bu yolla, İsrail birliklerince çevrelenmiş 100'den fazla üyesine güvenli çıkış sağlamayı umduğu belirtildi. Bununla birlikte Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada İsrail'in "yeni bir anlaşmayı asla kabul etmeyeceğini" ifade etti.
Gamliel, "Ateşkesin uygulanmasını garanti eden aracılar var, kimsenin gelip bu anlaşmayı yeniden açmasına izin verilmemeli" diye konuştu. Hamas ise söz konusu müzakerelere ilişkin kamuoyuna bir açıklama yapmadı ancak İsrail kontrolündeki "sarı bölge" olarak bilinen Refah'taki çatışmaların sürdüğünü kabul etti. Goldin'in annesi Leah Goldin, bu yılın başında yaptığı açıklamada, oğlunun akıbetine ilişkin belirsizliği "durmadan kesik atan bir bıçak" olarak nitelemişti.
Aile, yıllar önce askeri hahamların tavsiyesiyle sembolik bir cenaze töreni düzenlemiş, ancak naaşın geri alınması için mücadeleyi sürdürmüştü. Aile bu mücadeleyi hem ahlaki bir görev hem de askerlerle ailelerine verilen kutsal bir ulusal söz olarak tanımlıyordu.
Leah Goldin, "Hadar çatışmaya gitti ve onu orada bıraktılar" diyerek oğlunun naaşının geri getirilmemesinin hem oğlunun hem de ailelerinin hakkını ihlal ettiğini savunmuştu. Ayrıca, mücadelenin büyük kısmında kendilerini yalnız hissettiklerini ve ülke gündeminin 7 Ekim 2023'te esir alınanlara yönelmesiyle bu yalnızlığın daha da arttığını anlatmıştı. Söz konusu saldırıda, çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 1200 kişi güney İsrail'de öldürülmüş, 251 kişi de esir alınmıştı.
İsrail makamlarına göre, bu esirlerden dördünün naaşları hâlâ Gazze'de tutuluyor.
ATEŞKES KAPSAMIN CENAZE TAKASI SÜRÜYOR
Bunun yanı sıra Hamas yönetimindeki Gazze Sağlık Bakanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada mevcut savaşın başlangıcından bu yana 69 bin 176 Filistinlinin öldüğünü bildirdi. Bağımsız uzmanlar, bakanlığın açıkladığı bu rakamların genel olarak güvenilir olduğunu belirtiyor.
Mevcut ateşkes kapsamında İsrail, her bir İsrailli rehine karşılığında 15 Filistinlinin naaşını serbest bırakıyor. Han Yunus'taki Nasır Hastanesi Adli Tıp Direktörü Ahmed Duheyr, şimdiye kadar 300 Filistinlinin naaşının teslim edildiğini ve bunlardan 89'unun kimliğinin belirlendiğini açıkladı.