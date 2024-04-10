İsrail 150 bin Filistinlinin Gazze'nin kuzeyine dönmesine izin verecek

İsrailli yetkililer, İsrail'in Mısır'daki ateşkes görüşmelerinde "Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönüşü" konusunda taviz vermeyi kabul ettiğini ancak Hamas'ın sınırları belirlenmeyen bir anlaşmaya yanaşmadığını söyledi.



Aktarılana göre İsrail, ateşkes teklifi kapsamında 150 bin Filistinlinin hiçbir güvenlik kontrolü olmaksızın kuzey Gazze'ye dönüşüne izin verecek.



Buna karşılık Hamas'ın hala esir olarak tuttuğu kadın, yaşlı ve hasta rehinelerin bir listesini vermesi gerekeceği belirtildi.



Hamas tarafından dün yapılan açıklamada, Mısırlı ve Katarlı arabulucuların aktardığı son önerinin taleplerini karşılamadığı ancak yanıt vermeden önce üzerinde daha fazla çalışacakları vurgulanmıştı.

"HAMAS ANLAŞMAYA VARMAK İSTEMİYOR"



İki İsrailli yetkili, İsrail'in değerlendirmesinin Hamas'ın henüz bir anlaşmaya varmak istemediği yönünde olduğunu söyledi.



Savaşın yedinci ayında Hamas, İsrail'in askeri saldırısına son vermesini, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesini ve yerinden edilmiş Filistinlilerin evlerine dönmelerine izin verilmesini istiyor.



İsrail'in acil hedefi ise Hamas'ın 7 Ekim'deki sınır ötesi saldırısında ele geçirdiği rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak.



Netanyahu, İsrail güçleri kara harekatı başlatmadan önce sivillerin Refah'tan tahliye edileceğini söyledi ancak bu söz uluslararası alarmın yatışmasına yardımcı olmadı.