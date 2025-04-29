İsrail, 2 Fransız heyetinin ülkeye girişine izin vermedi: Paris’ten Tel Aviv’e tepki

Fransa Dışişleri Bakanlığı, aralarında seçilmiş yetkililerin de olduğu iki Fransız heyetinin İsrail’i ziyaret etmesinin engellenmesi ve söz konusu grupların “bir terör örgütü” ile bağlantısı olduğunun iddia edilmesi üzerine konuya ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, İsrail Büyükelçiliği’nin davranışının “kabul edilemez” olduğunu belirtti.



İsrail Büyükelçiliği, 28 Nisan Pazartesi günü bir açıklama yaparak, Filistin İçin Merkezsiz İşbirliği Ağı ya da Fransa-Filistin Dayanışma Derneği (AFP) ile bağlantısı olan hiç kimsenin ya da heyetin ülkeye girmesine izin verilmeyeceğini belirtmiş, söz konusu grupların Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ile bağlantısı olduğunu savunmuştu. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından “terör örgütü” olarak kabul ediliyor.



“İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNE ZARAR VERİR”



Fransa Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail’in aralarında seçilmiş Fransız yetkililerin de olduğu iki heyetin ülkeye girmesi için verilen izinleri iptal etme kararının üzücü olduğunu, ters etki yaratacak bir adım olduğunu ve iki ülke ilişkilerine zarar vereceğini belirtti.



Bakanlık, açıklamasında, “Fransa’daki İsrail Büyükelçiliği’nin bu kuruluşlarla terör örgütleri arasında bağlar olduğunu iddia ederek kamuoyu önünde dile getirdiği suçlamalar kabul edilemez” ifadelerini kullandı, İsrail’e kararından geri dönme çağrısı yaptı.



İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ NE DEDİ?



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un nisan ayı başında yaptığı bir açıklamada ülkesinin Filistin devletini tanıyabileceğine işaret etmesinin ardından iki ülke ilişkileri gerilmişti.



Fransa’daki İsrail Büyükelçiliği, dün yaptığı açıklamada, hem yerel hem uluslararası hukukun kendilerine tanıdığı haklar çerçevesinde davrandıklarını savunarak söz konusu hukukun kendilerine İsrail'in “varlığının meşruluğunu ortadan kaldırmak ve güvenliğinin altını oymak isteyen örgütlerden oluşan heyetlerin topraklarına girmesini engelleme hakkı verdiğini” iddia etti.



Açıklamada, heyet üyelerinden “terörü destekleyen bir örgüt tarafından idare edilmeyen bir ziyaret ayarlanması için İsrail Büyükelçiliği ile iletişime geçmesi” istendi.