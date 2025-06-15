İsrail, 2 vatandaşını casusluk gerekçesiyle gözaltına aldı

İsrail'de "İran'a ajanlık yaptıkları" suçlamasıyla dün gözaltına alınan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.



Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İran'ın talimatıyla "güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları" şüphesiyle gözaltına alınan 2 İsrail vatandaşı hakkında soruşturmanın İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve polis tarafından yürütüldüğü kaydedildi.



Soruşturmanın diğer ayrıntıları hakkında yayın yasağı getirildiği belirtildi.



İsrail içerisinde son dönemlerde İran'a ajanlık yaptığı gerekçesiyle çok sayıda İsrail vatandaşı tutuklandı.

