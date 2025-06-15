İsrail, 2 vatandaşını casusluk gerekçesiyle gözaltına aldı

İsrail'in karşılıklı saldırıların gölgesinde 2 vatandaşını İran'ın talimatlarıyla "güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail, 2 vatandaşını casusluk gerekçesiyle gözaltına aldı

'de "'a ajanlık yaptıkları" suçlamasıyla dün gözaltına alınan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İran'ın talimatıyla "güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları" şüphesiyle gözaltına alınan 2 İsrail vatandaşı hakkında soruşturmanın İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve polis tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Soruşturmanın diğer ayrıntıları hakkında yayın yasağı getirildiği belirtildi.

İsrail içerisinde son dönemlerde İran'a ajanlık yaptığı gerekçesiyle çok sayıda İsrail vatandaşı tutuklandı.

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