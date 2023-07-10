İsrail 2023'te Filistinlilere ait 44 bin dönüm araziye el koydu

İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ve Filistinlilere ait yapılara sabotaj, ağaçların sökülmesi, yol kapatma ve fiziksel yaralama gibi 4 bin 73 ayrı ihlal gerçekleştirdi.



Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik 1148 saldırısında 8 Filistinli yaşamını yitirdi.



İsrail tarafından Filistinli vatandaşlara ait topraklarda 13 kaçak yerleşim kurulurken, çeşitli bahanelerle 44 bin dönüm araziye de el konuldu.



İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler ayrıca yılbaşından itibaren 8 bin 340 ağacı kesti ya da zarar verdi.