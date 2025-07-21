İsrail, 25 ülkenin Gazze'de "koşulsuz ve kalıcı ateşkes" çağrısını reddetti

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun "Gazze'de sivilleri insanlık dışı şekilde öldürmesini kınayan" ortak bildirinin "gerçeklerden kopuk olduğu" öne sürüldü.



Açıklamada, insani yardım bekleyen Filistinli sivillerin öldürülmesini kınayan ve Tel Aviv yönetiminin yardım akışı üzerindeki ambargosunu kaldırmaya çağıran bildirinin "Hamas'a yanlış mesaj verdiği" iddia edildi.



İsrail'in Gazze'de işgalini sürdürme ısrarı nedeniyle ateşkes müzakerelerinin çıkmaza girmesine karşın açıklamada, Doha'da müzakere edilen anlaşma taslağına Tel Aviv yönetiminin "evet" dediği ancak Hamas'ın "inatla reddettiği iddiasına" da yer verildi.



Açıklamada ayrıca Doha’da devam eden müzakerelerin hassas döneminde bu tür açıklamalardan kaçınmanın daha doğru olacağı savunuldu.