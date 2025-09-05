İsrail 3 haftada bin 100 Gazzeliyi katletti

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada İsrail ordusunun, 13 Ağustos'tan bu yana Gazze'deki soykırımı genişlettiği ifade edildi.

Açıklamada İsrail ordusunun, Gazze sakinlerini sistematik olarak göçe zorlamanın yanı sıra sivillerle dolu sokaklar ve yerleşim yerlerinde 100'ü aşkın robot patlayıcıyı uzaktan patlattığı vurgulandı.

Ayrıca savaş uçaklarıyla da 70'ten fazla bombardıman gerçekleştirdiği aktarıldı.



Saldırılarda, bin 100 Filistinlinin öldüğü, 6 bin 8 kişinin yaralandığı, bunun günlük ortalama 52 ölü ve 286 yaralıya denk geldiği belirtildi.

