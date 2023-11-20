İsrail 45. günde de Gazze'yi aralıksız vurdu

HEDEF BU KEZ ENDONEZYA HASTANESİ OLDU



Şihab ajansının Gazze'deki gelişmelere ilişkin anlık aktardığı bilgilere göre de İsrail savaş uçakları Endonezya Hastanesinin çevresini yoğun bombardımana maruz bıraktı.



Saldırılar sonucu hastane içinde ve dışında çok sayıda kişi yaralandı.



Hastane müdürü Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 140 yataklı hastanede 650 hastanın tedavi gördüğünü ifade etti.

13 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

7 Ekim'den bu yana saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 700 kişi artarak 13 bine yükseldi. Ölenlerin5 bin 500'ü çocuk, 3 bin 500'ü ise kadın.

Saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı ise 60'a yükseldi. Ölen gazetecilerin 4'ünün ise kadın gazeteci olduğu açıklandı.

