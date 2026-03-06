İsrail 50 savaş uçağıyla saldırdı. Yeni lider kadrosu hedefteydi

ABD ve İsrail'in İran 'a yönelik ağır bombardımanı devam ederken İsrail güçlerinin hedefinde üst düzey lider kadrosu var.

İsrail ordusu, 50 savaş uçağının Tahran'da öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in sığınağını vurduğunu duyurdu. Yeraltı sığınağının hala üst düzey İranlı yetkililer tarafından kullanıldığı belirtildi.

İSRAİL ORDUSU AÇIKLAMA YAPTI

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Sığınak sokakların tamamını kaplıyordu ve İran rejiminin üst düzey yetkilileri için çok sayıda giriş noktası ve toplantı odası içeriyordu. Liderlik yerleşkesi, rejimin merkezi ve en önemli karargahı olarak hizmet veriyordu. Bu sığınağın imha edilmesi, komuta ve kontrol yeteneklerine verilen zararı daha da derinleştiriyor." ifadelerini kullandı.