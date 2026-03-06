İsrail 50 savaş uçağıyla saldırdı. Yeni lider kadrosu hedefteydi
06.03.2026 15:08
Hamaney'in daha önce vurulan konutu ve yerleşkesi böyle görüntülenmişti.
İsrail ordusu, öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in yeraltı sığınağına yaklaşık 50 savaş uçağıyla yeniden saldırdı. İsrail'in “liderlik kompleksi” olarak tanımladığı yerleşke, üst düzey yetkililer tarafından Hamaney'in ölümünün ardından da kullanılıyor.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ağır bombardımanı devam ederken İsrail güçlerinin hedefinde üst düzey lider kadrosu var.
İsrail ordusu, 50 savaş uçağının Tahran'da öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in sığınağını vurduğunu duyurdu. Yeraltı sığınağının hala üst düzey İranlı yetkililer tarafından kullanıldığı belirtildi.
İSRAİL ORDUSU AÇIKLAMA YAPTI
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Sığınak sokakların tamamını kaplıyordu ve İran rejiminin üst düzey yetkilileri için çok sayıda giriş noktası ve toplantı odası içeriyordu. Liderlik yerleşkesi, rejimin merkezi ve en önemli karargahı olarak hizmet veriyordu. Bu sığınağın imha edilmesi, komuta ve kontrol yeteneklerine verilen zararı daha da derinleştiriyor." ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu sosyal medyada Hamaney'in sığınağının vurulduğu saldırıya ait video kaydı yayınladı.
50 SAVAŞ UÇAĞI LİDER KADROSUNU HEDEF ALDI
İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait yaklaşık 50 savaş uçağı, İran rejiminin üst düzey üyelerinin toplandığını iddia ettiği bölgeye yaklaşık 100 bomba attı.
İsrail basınına konuşan askeri kaynaklar, "Yeraltı sığınağı, yerleşkenin altına inşa edilmişti ve liderin savaşı yönetmek için kullandığı güvenli bir acil durum kaynağıydı. Ancak lider, onu kullanmaya fırsat bulamadan öldürüldü." ifadelerini kullandı.
HAMANEY DE BU YERLEŞKEDE ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail ordusu, Hamaney'in savaşın ilk günündeki bir saldırıda öldürülmesinin ardından "bu yerleşkenin İran rejiminin üst düzey üyeleri tarafından kullanılmaya devam ettiğini" öne sürüyor.
Görsel istihbarattan sorumlu olan Askeri İstihbarat Müdürlüğü'nün 8200 ve 9900 numaralı birimlerinin, bölgenin haritasını çıkararak saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.
Hamaney'in öldürüldüğü saldırının ardından uydu görüntüleri yerleşkedeki hasarı ortatay koymuştu.
"LİDERLİK KOMPLEKSİ" BİRÇOK KEZ HEDEF ALINDI
İsrail Savunma Kuvvetleri, çatışmalar sırasında Tahran'daki İran'ın "liderlik kompleksi"ndeki bazı noktalara birkaç kez saldırı düzenledi.
Savaşın ilk saldırılarından birinde ordu, kompleksin bir parçası olan Hamaney'in yerleşkesini hedef aldı. Saldırı sonucunda İran'ın dini lideri öldürüldü.
Askeri kaynaklara göre, yakındaki bir binaya düzenlenen başka bir saldırıda sekiz üst düzey İranlı yetkili öldürüldü.