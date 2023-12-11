İsrail 60 kişinin yaşadığı binayı vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var



Filistinli sağlık kaynakları, söz konusu saldırıda ölen ve yaralananların Deyr el-Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiğini belirtti.



İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ile orta kesimdeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda da çok sayıda sivil ölmüş ve yaralanmıştı.



İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 997 Filistinli öldü. Enkaz altında da hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.