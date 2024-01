İsrail 7 Ekim'deki cinsel saldırı iddialarına şahit bulamadı

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, "İsrail'in güneyinde 7 Ekim'de gerçekleşen saldırılar sırasında Hamas mensuplarının cinsel saldırı yaptığı konusunda mağdurların ve şahitlerin belirlenemediği" aktarıldı.



Haberde, cinsel saldırı iddialarının temelde İsrail ve dış basın kaynaklı olduğu, New York Times'ın haberi ile İsrailli bir kadının Birleşmiş Milletler'de gösterilen bir video klibine dayandığı ifade edildi.



İsrail polisinin cinsel saldırı iddialarını doğrulamakta zorluk çektiğine yer verilen haberde, polisin "mağdurlara ve şahitlere çağrı yaparak görüşmeye ve kanıt bulmaya çalıştığı" kaydedildi.



Soruşturmayı yürüten İsrail polisinden Adi Edri, Nova Müzik Festivalinde S. koduyla konuşan İsrailli bir kadının, festivalde "iki kişiye cinsel saldırı yapıldığı" yönünde şahitlik yaptığını, ancak bu kişilerin tespit edilemediğini aktardı.



7 EKİM'DEKİ FESTİVAL BASKINI



Haaretz gazetesinin 19 Kasım’daki haberinde, Nova Müzik Festivali baskını dahil, 7 Ekim saldırısına dair güvenlik güçleri tarafından yapılan soruşturmaya ilişkin bilgi verilmişti.



Haberde, polis soruşturmasında, festivale katılanların çoğunun ilk silah sesi duyulmadan yarım saat önce partinin durdurulmasına karar verildiği için kaçmayı başardığı aktarılmıştı.



Soruşturmada, aynı zamanda bir İsrail savaş helikopterinin Kassam Tugayı mensuplarına ateş açarken sivilleri de vurduğunun ortaya çıktığı kaydedilmişti. İsrail polisine göre olaylar sırasında festivaldeki 364 kişi öldürülmüştü.