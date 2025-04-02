İsrail, ABD ürünlerinin gümrük vergisini kaldırıyor

İsrail, en büyük ticaret ortağı ABD'den ithal edilen tüm ürünler için gümrük vergisinin kaldırılacağını bidirdi.



İsrail Başbakanlık Ofisi, Maliye Bakanlığı ve Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı’ndan yapılan ortak açıklamaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, ABD'den gelen ürünlere uygulanan tüm gümrük vergilerini iptal etme kararı aldı. Açıklamada, ABD ile 1985'te imzalanan serbest ticaret anlaşmasıyla İsrail'in söz konusu ülkeden ithal edilen malların büyük bir bölümüne halihazırda gümrük vergisi uygulanmadığı kaydedildi.



ABD'den ithal edilen ürünlere ilişkin vergi muafiyetinin öncelikle gıda ve tarım kategorilerindeki sınırlı sayıda ürünle başlayacağı ve daha sonra tüm ürünlerde uygulanacağı belirtilen açıklamada, gıda ve tarım ürünlerinde gümrük vergisinin kaldırılmasının İsrail halkının yaşam maliyetini düşüreceği ifade edildi.