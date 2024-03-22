İsrail, ABD'den çok sayıda silah ve mühimmat isteyecek

İSRAİL'İN EN BÜYÜK SİLAH TEDARİKÇİSİ ABD



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.



ABD, Gazze'ye yönelik bu saldırılarda İsrail ordusuna mühimmat desteği sağlayan ülkeler arasında başta geliyor.



İsrail basınında, 7 Ekim'den bu yana çoğu ABD'den olmak üzere çeşitli ülkelerden 300'den fazla uçak ve yaklaşık 50 gemiyle 35 bin ton silah ve mühimmatın İsrail'e geldiği belirtildi.



İsrail'in ana silah tedarikçisinin ABD olduğu, silah sevkiyatının küçük bir kısmının ise diğer ülkelerden yapıldığı kaydedildi.

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