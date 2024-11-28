İsrail, ABD'den UCM'yi cezalandırmasını istedi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail'in eski savunma bakanı Yoav Gallant'a yönelik tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) cezalandırmasının gerektiğini söyledi.



Netanyahu geçen hafta UCM'nin tutuklama emri kararını "anti-semitik" olarak niteleyerek vatandaşlarını savunmak adına "baskılara boyun eğmeyeceğini" söylemişti.

İSRAİL EMRİ TEMYİZE HAZIRLANIYOR



İsrail, UCM'nin Gazze'de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri iddiasıyla Netanyahu ve Gallant'a yönelik çıkarılan tutuklama emrini temyiz etmeyi hedefliyor.



Fakat Çek Cumhuriyeti ziyareti sırasında Saar, ABD dâhil olmak üzere birçok ülkenin karardan hoşnut olmadığını belirtti.

ABD'YE ÇAĞRIDA BULUNDU



Saar, Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile yaptığı ortak basın toplantısında şöyle belirtti: "UCM ve onlarla iş birliği içinde olan kim varsa Washington'da yasaların onların aleyhine işleyeceğine inanıyorum."



Saar ayrıca Gazze'de Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmaları ve İran destekli Hamas'ın Gazze Şeridi'nden çekilmesiyle "hedeflerine ulaşacaklarını" ve Gazze'deki 14 aydır süren bu savaşı sonuçlandıracaklarını belirtti.



Saar Gazze'deki sivil hayatı kontrol etmeyi amaçlamadıklarını ve barışın "kaçınılmaz" olduğunu ancak "yanılgıların" üzerine tesis edilemeyeceğini belirtti.

