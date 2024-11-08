İsrail, ABD’li Boeing ile anlaşma imzaladı

ABD’den, Orta Doğu’ya saldırılarını sürdüren İsrail’e bir savunma desteği daha geldi. İsrail Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 25 adet gelişmiş F-15 savaş uçağı alımı için ABD şirketi Boeing ile anlaşma imzalandığı bildirildi. 5,2 milyar dolar değerindeki anlaşmanın daha önce ABD yönetimi ve Kongresi tarafından onaylanan yardım paketinin parçası olduğu ifade edilen açıklamada, “Anlaşma 25 ilave uçağın satın alımına ilişkin bir opsiyonu da içermektedir” denildi.



"STRATEJİK ÜSTÜNLÜĞÜN KORUNMASINI SAĞLAYACAK"



Yeni alınacak F-15 savaş uçaklarının mevcut İsrail silahlarıyla entegre gelişmiş silah sistemleriyle donatılacağı ve artırılmış menzil ile faydalı yük kapasitesine sahip olacağı belirtilen açıklamada, "Bu avantajlar, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Orta Doğu'daki mevcut zorluklar ve gelecekteki zorluklarla mücadelesinde stratejik üstünlüğünü korumasını sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.



Yeni F-15 savaş uçaklarının teslimatının 2031 yılında başlayacağı kaydedilirken, yılda 4 ila 6 arasında uçağın teslim edileceği aktarıldı.