İsrail, ABD'nin Gazze'de ateşkes teklifini değerlendiriyor

Başbakanlık ofisinden ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İsrailli aktivist Gershon Baskin aracılığıyla Hamas'a ilettiği ABD'nin yeni ateşkes teklifine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Tel Aviv, Trump'ın yeni teklifini ciddi şekilde değerlendiriyor ancak Hamas uzlaşmaz tavrını sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.



İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, "Hamas'ın savaşın sona ereceği vaadine güvenmesi gerektiği zira esirlerin serbest bırakılmasından sonra İsrail'in Gazze'de savaşa devam edebilmek için iç ve dış meşruiyetinin olmayacağı" aktarıldı.



Haberde, İsraillilerin, Hamas'ın ABD'nin yeni önerisini kabul edeceğini pek düşünmediği ve olaya büyük şüpheyle yaklaştıkları öne sürüldü.



İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "önceki tekliflere kıyasla temel değişiklikler içeren Trump'ın yeni teklifinin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını sona erdirmesi karşılığında sağ ve ölü 48 İsrailli esirin tamamının teslim edilmesi, Gazze kentinin işgalini amaçlayan ​​​​​​​'Gideon'un Savaş Arabaları 2' operasyonunun sona erdirilmesi ve Trump liderliğinde bir müzakere sürecinin derhal başlatılması" gibi şartlar içerdiği kaydedilmişti.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un kapsamlı ateşkes anlaşması için Washington'un yeni teklifini Hamas'a İsrailli aktivist Gershon Baskin iletmişti.



İsrailli aktivist Baskin, Filistinli direniş gruplarının 2006'da esir aldığı İsrailli asker Gilad Şalit’in serbest bırakılması için yürütülen müzakerelerde Hamas ile Tel Aviv arasında arabuluculuk yapmıştı.



HAMAS KAPSAMLI ATEŞKESE HAZIR OLDUĞUNU DUYURDU



Arabulucular Mısır ile Katar'ın sunduğu kısmi ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini Hamas, 18 Ağustos'ta kabul ettiğini duyurmuş ancak İsrail, söz konusu teklife yanıt vermemekte ısrar etmişti.



Hamas, "Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerinden anlaşma sağlanan sayıda Filistinli esirin serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilerek tüm saldırıları sonlandırması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını" içeren kapsamlı bir ateşkes anlaşması için hazır olduğunu da bildirmişti.



Ayrıca Hamas, Gazze Şeridi'nin idaresini kurulacak Filistinli teknokrat bir heyete bırakmaya hazır olduğunu açıklamıştı.



İsrail ise şartlarını, "tüm İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ın silah bırakması, Gazze'nin silahsızlandırılması, İsrail'in Gazze'nin güvenlik kontrolünü elinde tutması, İsrail'i tehdit etmeyecek alternatif bir sivil idarenin kurulması" olarak sıralamıştı.



ABD İLE HAMES GÖRÜŞMELERİ YENİDEN BAŞLADI



İsrail basını, ABD yönetimi ile Hamas arasında haftalar süren kesintinin ardından son günlerde görüşmelerin yeniden başladığını duyurmuştu.



ABD Başkanı Donald Trump, dün, esir takası konusunda Hamas'la yoğun şekilde müzakereler yürüttüklerini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep ettiklerini açıklamıştı.



Trump, Gazze ile ilgili bir soru üzerine, "Hamas'la çok yoğun müzakereler yürütüyoruz. Onlara, 'Esirlerin hepsini hemen serbest bırakın, o zaman çok daha iyi şeyler olacak, eğer hepsini serbest bırakmazsanız durum çok kötü olacak.' dedik." demişti.



Söz konusu müzakerelerde 20 esirin serbest bırakılması konusunda Hamas'la müzakereler yaptıklarını belirten Trump, ayrıca 30 esirin de öldüğünü düşündüklerini ifade etmişti.