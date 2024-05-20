İsrail ABD'ye Refah operasyonunu genişleteceğini söyledi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı ziyaret ederek Refah konusunda uyarıda bulundu. Ancak Gallant, Sullivan'a, "Refah operasyonunu genişleteceğiz" dedi.

İsrail ABD'ye Refah operasyonunu genişleteceğini söyledi

Savunma Bakanı Yoav Gallant, 'ye "İsrail'in Refah'taki askeri operasyonunu genişletme niyetinde" olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 'nin güneyindeki kentte kitlesel sivil kayıplara yol açabilecek büyük eylemlere karşı uyarıda bulundu.

Gallant'ın ofisinden yapılan açıklamada, Gallant'ın kendisini ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'a “Refah'taki kara operasyonunu Hamas'ın tasfiyesi ve rehinelerin kurtarılması sonucuna kadar genişletmeye kararlıyız” dediği aktarıldı.

Açıklamada, Sullivan'a İsrail'in Refah bölgesinden nüfusun tahliyesi ve uygun insani müdahalenin oluşturulması için uyguladığı hükümleri sunduğu” belirtildi.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki sınır ötesi saldırısında rehin alınan onlarca kişinin Refah'ta tutulduğuna ve kentin Hamas'ın son kalesi olduğuna inanıyor.

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