İsrail ablukası 66 çocuğu öldürdü

Gazze'de İsrail ablukası nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısı 66'ya yükseldi.

Filistin hükümetinin medya ofisi, çocukların, İsrail’in sınır kapılarını kapatması ve gıda girişini engellemesi sonucu yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İsrail'in özellikle bebekler ve hastalar gibi savunmasız gruplar için hayati öneme sahip mama ve besin takviyelerinin girişini engellemeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, bunun da şiddetli gıda yetersizliğine yol açtığı kaydedildi.



Açıklamada, bu adımlar “savaş suçu ve insanlığa karşı suç” şeklinde nitelendirildi.

Filistin yönetimi, şunları kaydetti: “Bu uygulama, İsrail işgalinin açlığı bir silah olarak kullanarak, sivilleri özellikle çocukları yok etmeyi hedeflediğini göstermektedir. Bu, uluslararası insancıl hukuk ve Cenevre Sözleşmelerinin açık bir ihlalidir. Uluslararası toplumun utanç verici bu sessizliğini kınıyoruz."

"ABD VE İNGİLTERE SUÇ ORTAĞI"



Açıklamada, İsrail'in çocuklara karşı işlenen bu "aç bırakma suçundan" doğrudan sorumlu olduğu, aynı zamanda soykırıma destek veren ve ortak olan ülkelerin başta ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya olmak üzere bu ağır ihlallerde fiilen suç ortağı olduklarına dikkat çekildi.



Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere, Arap ve İslam ülkelerine "acilen harekete geçme" çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'e baskı kurulması, sınır kapılarının derhal açılması, gıda ve tıbbi yardım malzemelerinin Gazze’ye girişine izin verilmesi ve çocuklar ile hastaların kurtarılması talep edildi.

