İsrail açıkladı: Gazze'de ölen asker sayısı 562'ye yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 askerinin öldüğünü açıkladı.



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Harel Tugayı'nın 924. İstihkam Taburu'ndan Şimon Yehoshua Asulin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldü.



Açıklamada, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 225’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 562'ye yükseldiği ifade edildi.



LÜBNAN'DA 3 BİN 400 HEDEFE SALDIRILDI



Diğer taraftan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ülkesinin Gazze Şeridi’ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan’da 3 bin 400’den fazla hedefi vurduklarını belirtti.





Hagari, saldırılarda 200 Hizbullah üyesini öldürdükleri açıkladı. "Hizbullah'ın İran'dan mühimmat tedariğini durdurmaya çalışıyoruz." diyen Hagari, "Hizbullah, Orta Doğu’nun neresinde olursa orada harekete geçeceğiz" ifadesini kullandı.