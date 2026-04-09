İsrail Al Jazeera muhabirini öldürdü

İsrail, Gazez'de bir gazeteciyi daha katletti. Katar merkezli Al Jazeera televizyonundan yapılan açıklamada, dün Gazze Şeridi'nin batısında seyahat ettiği aracın hedef alınması sonucu Al Jazeera Mubasher'in muhabiri Muhammed Samir Vişah'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Al Jazeera Medya Ağı, Gazze Şeridi'nin batısında seyahat ettiği aracın hedef alınması sonucu Al Jazeera Mubasher muhabiri Muhammed Samir Vişah'ın öldürülmesini, bu vahşi suçu güçlü şekilde kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Vişah'ın öldürülmesinin tesadüfi bir olay olmadığı, bunun gazetecileri sindirmeyi amaçlayan kasıtlı ve hedefli bir suç olduğu vurgulanan açıklamada, olaydan İsrail güçlerinin tamamen sorumlu tutulduğu ifade edildi.

Merkezi Paris'te bulunan uluslararası basın özgürlüğü kuruluşu Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) de olayı kınayarak, Vişah'ın isminin Gazze'de İsrail güçleri tarafından son iki buçuk yılda öldürülen 200'ü aşkın gazeteci arasına katıldığını bildirdi. RSF, bu gazetecilerden en az 70'inin görevlerini icra ettikleri sırada öldürüldüğünü belirtti.

İsrail'in saldırıları sonucu Ekim 2023'ten beri ölen gazeteci sayısı 262'ye ulaştı. Aynı tarih aralığında İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 315'e, yaralı sayısı ise 172 bin 137'ye yükseldi.